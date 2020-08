Calamity Harris vs. Problemlöser

Reaktionäres Tagebuch

Der Verfasser dieser Zeilen ist einigermaßen konsterniert. Er hat begonnen, die Formate von Fellners Oe24 TV von Zeit zu Zeit zu schauen. Dort gibt es drei Matches zwischen Links und Rechts. Mölzer, Westentaler und Grosz gegen wechselnde linke Diskussionspartner. Wobei Cap es ob seiner konsequenten Nonkonformität verdient hat, besonders erwähnt zu werden.

Fellner hat es trotz seiner bisherigen Karriere offenbar verstanden, im langweiligen Mitte-Mitte-Bussi-Bussi-Gelaber Linke und Rechte aufeinander loszulassen, um den komatösen Beobachtern die eine oder andere interessante Formulierung, jenseits des Mainstreams zukommen lassen.

Was macht das Format so besonders? Die Frage ist relativ leicht beantwortet: Was macht die übrigen Formate so schrecklich uninteressant?

„Habe Arbeit. Suche Geld.“ Besagten Spruch las der Verfasser dieser Zeilen vor Jahren auf einem Plakat im Zuge einer linken Demonstration. Er selbst hätte sich niemals gedacht eine derartige Aussage zu zitieren.

Jahre darauf ist die Rede von etwa 1.900 Gebührenzahlern, welche die Chefgehälter der Öffentlich-Rechtlichen berappen müssen. Und dann kommen erst die Heerscharen derjenigen, welche die Arbeit machen bzw. nicht machen.

Unterdessen wird „Kalamity Harris“ zum Running Mate von Slow Joe, Sleepy Joe etc. berufen. Euphorische Berichterstattung inklusive Lobhudelei wie Seligsprechung inklusive.

Derentweilen Trump die gesamte Nation durchtestet und Putin den ersten Impfstoff auf den Markt bringt, muss die Pandemie in Europa ihre Fortsetzung finden. Gates hat zunächst die Teststrategie von Trump in Frage gestellt. Weil er erkannt hat, dass diese der Eindämmung einer künstlichen zweiten Welle dient.

Spahn und Anschober stellen den Impfstoff von Putin in Frage. Weil dieser der Fortsetzung der Pandemie über das Jahr 2020 hinaus hinderlich ist.

Conclusio: Wählt diejenigen, die das Problem verlängern, in die Länge ziehen und Lösungen hinauszögern. Misstraut denjenigen, die rasche Lösungen zur baldigen Normalisierung herbeiführen wollen.

[Autor: G.B. Bild: Wikipedia/Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America Lizenz: CC BY-SA 2.0]