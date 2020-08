Corona-Krise in den USA: Biden will Masken-Diktatur einführen

Präsident Trump setzt hingegen auf die Vernunft der Amerikaner

Gut zweieinhalb Monate vor der Präsidentenwahl am 3. November in den liegt Umfragen der demokratische Kandidat Joseph „Joe“ Biden klar vor Amtsinhaber Donald Trump. Aber eine politische Weisheit in den USA lautet, man solle die Demokraten nie darin unterschätzen, dass sie einen Wahlkampf vermasseln können. Und eine solche Situation könnte nun wieder gekommen sein.

Angesichts der Corona-Krise will Biden nämlich eine Masken-Diktatur einführen. „Jeder einzelne Amerikaner sollte eine Maske tragen wenn er draußen ist, mindestens für die nächsten drei Monate“, sagte der linke Politiker. Dabei rief er die Gouverneure der Bundesstaaten auf, einen Maskenzwang einzuführen. Biden behauptet, eine Masken-Diktatur würde angeblich 40.000 Menschenleben retten.

Präsident Trump hingegen diktatorische Maßnahmen und vertraut auf den Hausverstand und die Selbstverantwortung der US-Bürger: „Wir müssen nicht das volle Gewicht der Bundesregierung auf gesetzestreue Amerikaner legen, um dieses Ziel zu erreichen. Die Amerikaner müssen ihre Freiheiten haben und ich vertraue dem amerikanischen Volk und seinen Gouverneuren sehr.“ Seinem Herausforderer warf Trump „mangelnden Respekt gegenüber dem amerikanischen Volk“ vor.

[Autor: B.T. Bild: Wikipedia/Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America Lizenz: CC BY-SA 2.0]