CDU: Merkel forever…

Das Schicksal nimmt seinen Lauf. Norbert Röttgen hat seinen Hut in den Ring geworfen. Mit betont mutiger wie entschlossener Geste. Im Unterschied zu Merz, Spahn, Laschet und dem CSU-Mann Söder, der als Kanzlerkandidat der Union in die Fußstapfen von Strauß und Stoiber treten will. Jedoch mit beinahe garantierten Chancen auf Erfolg.

Kurz davor erklärte der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein Daniel Günther, dass die CDU mit Merkel als Kandidatin die besten Chancen auf ein gutes Ergebnis hätte.

Wie die ehemalige DDR-Dissidentin Vera Lengsfeld erklärte: Man müsse im Lesen zwischen den Zeilen geübt sein. Dann wird einem klar, dass alles auf Merkel hinausläuft.

Muttis Bester Nummer 1 – Röttgen – strebt den CDU-Vorsitz an, um Merz, Spahn und Laschet zu verdrängen. Diese hätten nämlich tatsächliche Ambitionen auf eine Kanzlerkandidatur. Eine Funktion im Sinne eines Generalsekretärs Plus im Konrad Adenauer-Haus müsste man diesen erst schmackhaft machen. In Form von Übervorteilung wie Zurechtweisung und einer Politik des langsamen Verhungerns am langen Arm.

Nicht Röttgen. Der wüsste sofort, wo sein Platz ist. Lästige Erziehungsmaßnahmen überflüssig.

Muttis Bester Nummer 2 – Günther – lässt den ersten offiziellen Versuchsballon starten.

Der Zangenangriff zeichnet sich langsam ab. Und weit und breit niemand, welcher ernsthaft bereit ist, die Union aus der internen Umklammerung zu führen.

Zwischenzeitlich verkündete Ramelow, dass er bereit sei die ehemalige CDU-Ministerpräsidentin Lieberknecht als Zwischenlösung zu wählen. Gleich der Bierlein-Lösung in Österreich. Diese soll die Geschäfte führen bis Neuwahlen durchgeführt sind.

Eine geschickte wie suizidale Lösung für die CDU. Bei Neuwahlen fliegt die FDP aus dem Landtag, die Union wird fast halbiert und die AfD legt zu. Ramelow kann dann mit seiner rot-rot-grünen Koalition weiterregieren. Und die Union kommt nicht mehr in die Verlegenheit, weder mit der AfD oder Linkspartei kooperieren zu müssen. Vorerst zumindest.

Wenn man das Abschneiden des eigenen Beines, um aus einer selbst gelegten Bärenfalle zu entkommen, als elegant bezeichnen kann, dann ist in diesem Fall die Haltungsnote elegant sicher…

[Autor: G.B. Bild: www.wikipedia.org/Michael Lucan Lizenz: CC BY-SA 3.0]