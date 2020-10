Charlie-Hebdo Titelbild mit Erdogan-Karikatur

Die Satirezeitschrift provoziert mit einer Erdogan-Karikatur am Mittwoch erneut.

“Erdogan – privat ist er sehr lustig”- so lautet die vermeintliche Hommage an den türkischen Präsidenten. Zu sehen ist er jedoch in Unterhose, mit hervorragenden Bierbauch unter einem weißen Hackler-Oberteil und einer Bierdose in der Hand, wie er zufrieden in einem Sessel sitz. Mit der anderen Hand hebt die Erdogan Karikatur den Schleier einer muslimischen Frau hoch, um ihr nacktes Hinterteil zu begutachten. Die mehr entzückt als verschreckt wirkende Frau trägt ein Tablett mit zwei Weingläsern. “Ohh! Der Prophet!”, heißt es dazu in einer Sprechblase.

Immerhin noch netter und salonfähiger als Böhmermanns Ziegenbeglücker-Sager.

Dennoch sorgte die Zeitschrift damit für massive Kritik in der Türkei. Fahrettin Altun, Erdogans Kommunikationsdirektor, warf dem Magazin am späten Dienstagabend “kulturellen Rassismus” vor. Die “sogenannten Karikaturen” seien “abstoßend” und ohne menschliche Moral, hieß es.” Die anti-muslimische Agenda des französischen Präsidenten Emmanuel Macron trägt Früchte!”, schrieb Altun weiter.

Abgesehen davon, dass es sich um Satire handelt, ist die Aufregung der Türken und Mohammedaner nur schwer zu verstehen. Immerhin wurde ja nicht der oberste Prophet beleidigt, sondern nur Erdogan, der oftmals selbst zu glauben scheint, dass er ein Bote Gottes sei. Zweitens ist die Aussage Altuns falsch, die Karikatur sei kulturelle Rassismus. Denn die Botschaft ist kein wirkliches Klischee, während Böhmermanns Aussage doch eher eines bedienen würde.

Aber welchen Sinn soll es machen, einem autokratischen Despoten etwas von Meinungsfreiheit und der damit einhergehenden Satire erzählen zu wollen. So wie die Meinungsfreiheit bei uns gefährdet zu sein scheint, so ist in der Türkei der Säkularismus durch Erdogan bedroht. Und islamische Staaten haben noch nie Spaß verstanden.

Hier ist die Karikatur auf Twitter zu sehen: https://twitter.com/julienbahloul/status/1321141376600428545

[Autor: A.T. Bild: Wikipedia/Minister-president Rutte from Nederland (+31) – Persconferentie Erdoğan Lizenz: CC BY 2.0]