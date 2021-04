Chat-Protokolle in türkis …

Reaktionäres Tagebuch

Kurz: Ich werde ihm ein Angebot machen, was er unmöglich ablehnen kann.

Blümel: Bundeskanzler?

Kurz: Depp! ÖBAG-Chef.

Blümel: Brauchst nicht gleich so schiarch sein …

Kurz: Tschuldige. Fühle Dich gebusselt.

Blümel: Samma wieder gut!

Nehammer: War nicht ausgemacht, wir orientieren uns am Kabinett Nixon?

Kurz: Ja eh. Warum?

Nehammer: Busserln erinnern mehr an das Kabinett Clinton.

Kurz: Ich mache Dir das nächste Mal Kabinett Clinton und schmeiß Dir ein Buch an den Schädel.

Blümel: Heute ist er immer so schiarch …

Kurz: Wenn ich mir wehleidiges Gejammer anhören will, gehe ich zu den ÖVP-Frauen.

Nehammer: Ich habe geglaubt, dort wirst Du immer sexuell belästigt. Gejammer ist beim Bauernbund.

Köstinger: Also mir gehen die Weiber auch auf die Nerven.

Blümel: Du bist ja auch steuerbar.

Kurz: Schluss jetzt. Was macht das Virus?

Nehammer: Der deutsche Regierungssprecher Seibert meinte, dass das Nachdenken der Bundeskanzlerin noch nicht abgeschlossen ist.

Schmid: Tja. Es gibt zwei Sorten von Pressesprechern: Diejenigen, die glauben was sie sagen und diejenigen, die wissen was sie sagen …

Kurz: Seht. Jubelperser leben länger …

[Autor: G.B. Bild: Wikipedia/European People’s Party Lizenz: CC BY 2.0]