China: Erster eigener Kernreaktor in Betrieb genommen

Die Volksrepublik befreit sich damit vom Monopol der ausländischen Kernkrafttechnologie.

Zehn Milliarden Kilowattstunden Strom soll der Reaktor erzeugen. 8, 16 Millionen Tonnen Kohlenstoff Emissionen werden dadurch eingespart. Am Freitag, schloss der chinesische Energieriese CNNC, die “Hualong One” (eigener Reaktor) ans nationale Netz an. Der Kernreaktor soll bis Ende des Jahres kommerziell genutzt werden. Man werde aber noch weitere Tests durchführen, wie CNNC erklärte.

Die chinesische Regierung investierte Milliarden Dollar in den vergangenen Jahren in die Forschung und den Ausbau ihres Kernenergiesektors. Derzeit werden insgesamt 13 Atomkraftwerke gebaut. Damit ist China Vorreiter in der Kernenergiebranche.

Das kommunistisch-autoritäre Land möchte seine Hauptstadt Peking, bis 2060 „klimaneutral“ machen. Während 2019 Kernkraftwerke nur fünf Prozent des jährlichen Strombedarfs abdeckten, soll in den kommenden Jahren der Anteil drastisch steigen.

Die Selbständigkeit Chinas ist ein erklärtes Ziel der Regierung. Technologien und Stromerzeugung sollen von nun an „Made in China“ sein. Die Autarkie Pekings soll bis 2025 erreicht werden.

[Autor: A.T. Bild: Wikipedia/Avda Lizenz: CC BY-SA 3.0]