„Cincinnata“ wartet auf den Ruf…

Reaktionäres Tagebuch

Es gibt Schund. Und es gibt Schund. Es gibt Romane und Filme, deren Handlung ebenso vorhersehbar wie langweilig ist. Und dennoch sind darunter manche sehenswert und manche nicht so sehr sehenswert. Man denke nur an Italo-Western, Rambo und Rocky. Oder eben Tatort, GZSZ und Lindenstraße… Im Sinne von pars pro toto…

Vergleicht man nun die deutsche wie die österreichische Innenpolitik mit den verschiedenen Formen von Schund, verbleibt eigentlich nurmehr das brennende Verlangen auszuwandern. Nicht nur ob der primitiven wie geschmacklosen Vorhersehbarkeit, sondern auch ob der Ungenießbarkeit. Eine große Portion Infantilität untergerührt.

Leider wiederum nicht im Sinne von Wickie, Pippi, Asterix etc. Vielmehr präsentieren Erwachsene Rechnungen, welche eigentlich in einem Vormundschaftsverfahren enden müssten. Umweltministerin Gewessler möchte Österreich bis zum Jahre 2040 CO2-neutral machen. Um den Planeten zu retten. Anstatt in eine Zwangsjacke gesteckt oder zumindest ausgelacht zu werden, wird sie für ihre unambitionierten Ziele verhöhnt.

Niemand stellt die Frage, ob Frau Gewessler in der Villa Kunterbunt das Rechnen gelernt hat. Oder wie Österreich mit 0,2 Prozent Anteil am weltweiten CO2-Ausstoß irgendetwas von Bedeutung in dieser Frage bewirken könnte. Ungeachtet der Frage, ob in dieser Frage überhaupt irgendetwas bewirkt werden sollte oder könnte.

Sobald in Österreich Kerzen und Pferdekutschen wieder in Mode sind, während China sein 17.385stigtes Kohlekraftwerk ans Netz genommen hat, dürfte die Frage ausreichend geklärt sein…

Unterdessen hat der Bundeskanzler seine Prognostiker, welche die Rotztücher von Medien – abgeleitet von Medium – interpretieren, gegen Demoskopen eingetauscht. Die Demoskopen befinden die Auspizien für günstig. Ab Ende Mai. Vier Monate Lockerungen vor der Septemberwahl sollten ausreichen. Was ab Oktober geschieht…

Eigentlich eine Wette, wie dumm die Menschen sind. Lockerungen vor der Wien-Wahl. Danach Verschärfungen. Lockerungen vor der Oberösterreich-Wahl. Danach Verschärfungen… Wir werden sehen…

Und über allem lauert „Cincinnata“. Söder ist aus dem Spiel. Man hätte ihn nicht zurückpfeifen können. Laschet haltet den Platz warm. Jederzeit abrufbar. Baerbock muss ihre einzige Kompetenz neutralisiert sehen. Nämlich eine Frau zu sein…

[Autor: B.T. Bild: Wikipedia/Sigismund von Dobschütz Lizenz: CC BY-SA 3.0]