Coca Cola hetzt gegen Weiße – „Try to be less white“

Ein Whistleblower veröffentlichte Folien einer Power-Point Präsentation, in denen die amerikanische Soziologin Robin DiAngelo erklärte, warum Weiße automatische Rassisten seien und wie man das abstellen kann.

Unter dem Titel „Better Together“ (Wie man besser zusammenarbeitet) präsentierte die selbst erklärte Anti-Rassistin ihre Vorstellung von multikultureller Zusammenarbeit. Schuld an Problemen – sind natürlich nur die Wießen. Denn weiß zu sein bedeutet für die ehemalige Professorin für multikulturelle Bildung an der Westfield State University „natürlich angeborenen Rassimus“.

Wie wird man nun weniger „weiß“? Laut DiAngelo soll sich die weise Bevölkerung weniger unterdrückender, arroganter, bestimmter, defensiver, ignoranter und demütigender verhalten. Dazu sollen sie mehr zuhören und glauben (listen, believe) und mit Apathie und Solidarität untereinander aufhören.

Jonathan Haidt, Sozialpsychologe und Professor für Ethik an der Stern School of Business der New York University, beschreibt die Bücher, Arbeiten und Werke DiAngelos als „paranoides Weltbild, das die Menschen voneinander trennt und sie in Entfremdung, Angst und intellektuelle Hilflosigkeit versetzt“.

Wer jemanden wie DiAngelo in die Firma zu solchen Hetzereien einlädt und somit versucht Weiße in Schulungen zu diskriminieren sollte sofort entlassen werden. Jeglicher Rassismus hat nichts in einem Unternehmen zu suchen. Und das ist – auch wenn es eine Weiße vorträgt -rassistisch.

[Autor: A.T. Bild: Wikipedia/Unitarian Universalist Association Lizenz: CC BY 3.0]