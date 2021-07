„Corona ist eine Biowaffe“

Der russische Politologe und Direktor der NGO „Internationale eurasische Bewegung“, Alexandr Dugin, erklärte der Sars-Virus wurde künstlich hergestellt und sei unbeabsichtigt zum Einsatz gekommen.

„Am ehesten ist es eine Biowaffe, hergestellt in den USA und aufgetreten in Wuhan”, sagte Dugin. Dabei leugnete er Corona nicht. Es gebe keinen Zweifel daran, dass es eine Infektionskrankheit ist und auch tödliche Folgen haben kann. Dementsprechend unterstützt er auch die Maßnahmen gegen das Virus. An die Wirksamkeit der Impfungen hingegen glaubt er nicht.

Der ehemalige Vorsitzende der Nationalbolschewistischen Partei Russlands ist überzeugt davon, dass das Virus ein Laborprodukt der Amerikaner sei. Die Biowaffe soll dabei aus Versehen eingesetzt worden sein, weswegen auch die westliche Elite unvorbereitet mit den Folgen konfrontiert war. Zwar ziehe die Elite nun ihren Nutzen daraus, jedoch beweist das chaotische Vorgehen den unwillentlichen Einsatz des Virus.

Da es sich um ein ungewöhnliches Virus handelt, ist die Annahme, dass eine Herdenimmunität wichtig wäre, schlichtweg falsch. Die heutige Medizin bezeichnete Dugin als „Wahrsagerei im Kaffeesatz“, es sei eine Art experimentelle Magie. Ein echtes Gegenmittel gäbe es nicht.

Für Dugin ist das ein Grund warum China anders als alle anderen Länder vorgegangen ist. Dort habe man das Virus früh isoliert und weitgehend liquidiert. Vielleicht wurde das Virus auch mit den Trägern beseitigt. Falls die Menschheit an der Herdenimmunität stürbe, würde den Chinesen die Erde als Erbe zufallen.

Zur Bekämpfung der Corona-Viren sollte seiner Ansicht nach, der Ausnahmezustand ausgerufen und währenddessen gegen behördliche Korruption und die kapitalistische Wirtschaft vorgegangen werden. Dazu sollen die Grenzen geschlossen und eine Diktatur ausgerufen werden, die vom Militär gestützt wird. Er selbst ist sich aber über die Unpopularität seiner Forderungen durchaus bewusst.

Abgesehen von seinen kommunistischen Fantasien, gibt es einen eindeutigen Widerspruch in seiner Argumentation. Wieso sollten die Amerikaner, als Verursacher und somit als „Aufgeklärte“, die Impfungen in den USA dermaßen vorantreiben, wenn sie über die Folgen Bescheid wüssten? Konträr ist es dementsprechend auch fraglich, wieso die Chinesen dann „richtig“ auf das Virus reagiert haben.

