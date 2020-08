Das „vegane“ Öko-Auto aus Österreich

Der in Graz ansässige Magna Steyr Konzern unterzeichnete einen Vorvertrag mit dem amerikanischen Automobilhersteller Fisker.

Der batterieelektrische Luxus-SUV „Fisker Ocean” soll ab 2022 in der Steiermark entstehen. Besonders an diesem E-Auto soll die Ausstattung sein. Einerseits soll sie absolut “vegan” sein – also komplett ohne Tierleder – und andererseits durch wiederverwertete Kunststoffe aus den Ozeanen konstruiert werden. Zudem soll eine Photovoltaikanlage auf dem Dach die Batterie auch bei der Fahrt laden können. Der Fisker Ocean soll dabei weniger als 40.000 Euro kosten.

Der in Kalifornien lebende, dänische Autodesigner Henry Fisker, der bereits an der Produktion des BMW Z8, des Aston Martin DB9 und des V8 Vantage beteiligt war, erstellte auch dieses besondere Konzept. Seit 15 Jahren bereits arbeitete er an Elektro-Autos. Allerdings lief bisher kein Fisker-Serienauto vom Band.

Ob das Auto ab 2022 tatsächlich in Graz gebaut wird, ist allerdings fragwürdig, da andere Standorte in China und den USA deutlich billiger wären, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete. Ebenfalls ist es nach wie vor fragwürdig wie umweltfreundlich E-Autos mit ihren lithiumbasierten Batterien tatsächlich sind. Im Gegensatz zu einem Wasserstoff-Auto scheint das nämlich deutlich umweltschädlicher zu sein.

[Autor: A.P. Bild: Wikipedia/Andrea.Allmer Lizenz: CC BY-SA 4.0]