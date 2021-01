Denkt an die eingehaltenen Versprechen

Umkehrung von „Niemand hat die Absicht eine Mauer zu bauen…“

Der Ort und der Zeitpunkt waren überaus passend gewählt. Wenn man von politischer Symbolik etwas versteht. Eine Symbolik, welche losgelöst ist von dem Grundsatz, dass Symbole für Leute sind, die nichts Konkretes vorzuweisen haben. Aber Sprichwörter sind ja Leitlinien und keine Gebrauchsanweisungen.

Präsident Trump, der die Wirkmächtigkeit nationaler Mythen beherrscht, hielt eine seiner letzten Reden seiner ersten Amtszeit an der Grenzmauer zu Mexiko. In der Nähe von Alamo.

Alamo ist ein Mythos in der amerikanischen Geschichte, der die Botschaft der Wenigen gegen die Vielen vermittelt. Welche letztendlich durch ihren Opfermut die Sache zu einem erfolgreichen Ende gebracht haben.

Vielfach beschworen durch Hollywood, zu Zeiten wo die Film- bzw. Traumfabrik noch den Mythos des „American Way of Life“ transportierte, anstatt Alptraumszenarien für den chinesischen Markt zu fabrizieren.

Eines der umstrittensten Versprechen von Präsident Trump im Jahr 2016 war die Errichtung der Mauer zu Mexiko. Es existierte bereits eine lückenhafte Barriere, welche jedoch leicht durch die Drogenkartelle, Schlepper und Menschenhändler überwunden werden konnte.

Jetzt verfügen die USA über einen wirksamen Grenzschutz in ihrem verwundbaren Süden. Die Grenze zu Kanada ist lediglich in „intelligent“ satirischen Hollywood-Werken wie „Wag the Dog“ oder „Unsere feindlichen Nachbarn“ zu einer Bedrohung mutiert. Übrigens auch ein Genre, welches bitterlich vermisst wird.

In einer Diskussionsrunde des ORF erklärten alle Experten unisono, Trump würde die Mauer nicht bauen. Er würde die geweckten Erwartungen verraten und verkaufen. Sogar der ansonsten seriöse Russlandkenner Mangott stieß in besagtes Horn.

Trump hat nicht nur gemeint, was er gesagt hat. Bzw. gesagt, was das Volk denkt. Hierfür gibt es zig Beispiele auf beiden Seiten des Atlantiks. Er hat auch gehalten, was er versprochen hat.

Die Mauer an der Südgrenze manifestiert sicht- und fassbar eben diese revolutionäre Form der Politik. Die Umkehrung von „Niemand hat die Absicht eine Mauer zu bauen“.

[Autor: G.B. Bild: Wikipedia/The White House from Washington, DC – President Trump Travels to Arizona Lizenz: –]