Der Hasenfuß im Außenamt

Wieviel ist Alexander Schallenberg die Gesundheit der Menschen wert?

Auf der Internetseite unseres Außenministeriums findet sich keinerlei Reisewarnung für Belgien. Obwohl Belgien in den letzten zwei Wochen (zurückgerechnet vom 13. Oktober) pro 100.000 Bewohner 429 Infektionen hat. Damit liegt das Königreich nach Montenegro (580) und der Tschechei (521) in Europa an dritter Stelle. Österreich zählt in den letzten vierzehn Tagen bloß 143 Neuinfektionen pro 100.000 Personen.

Der Clou: Belgien spricht ab morgen Freitag, dem 16. Oktober, punkt 16 Uhr eine Reisewarnung für alle Bundesländer Österreichs (mit Ausnahme der Steiermark und von Kärnten) aus. Bei einem Aufenthalt innerhalb der letzten 14 Tage in einem der Bundesländer, vor denen das Brüsseler Außenamt warnt, ist ein belgischer PCR-Test und eine 14-tägige Quarantäne direkt nach der Einreise nach Belgien verpflichtend. Personen können sich entweder nach zeitgerechter Anmeldung auf dem Brüsseler Flughafen testen lassen oder in einem der staatlich zertifizierten Labors des Landes, deren Liste auf der Homepage des belgischen Außenministeriums zu ersehen ist. Zusätzliche Strafverschärfung: Ein negativer Test beendet nicht vorzeitig die Quarantäne, diese muss auf jeden Fall absolviert werden.

Hier liegt eine Art Täter-Opfer-Umkehr vor. Ein Staat mit einer rund dreimal höheren Infektionsquote warnt vor einem Land, wo die Ansteckungsgefahr weitaus geringer ist. Weswegen unser Außenminister Schallenberg keinerlei Warnung – im Interesse der Gesundheit unserer Bürger, aber auch wegen des völkerrechtlichen Retorsionsgrundsatzes, da der Schritt Belgiens ein unfreundlicher Akt ist – ausspricht, könnte einer ganz bestimmten Interessenslage entspringen. Denn in Belgien, genauer gesagt im Brüsseler EU-Bürokratentempel sitzen jene Herrschaften, die im Namen der EU auch hierzulande weitgehend das Sagen haben. Und mit denen will es sich unsere Regierung keinesfalls anlegen, indem man den reisefreudigen Europabeamten (geht eh alles auf Spesenrechnung!) Hindernisse in den Weg legt.

[Autor: E.-K.L. Bild: Wikipedia/IAEA Imagebank Lizenz: CC BY 2.0]