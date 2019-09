Der Pleitegeier ist gelandet. Finanziell und geistig…

„Stell Dir vor es ist Krieg und keiner geht hin. Dann kommt der Krieg zu Dir.“ „Jedes Land hat eine Armee. Entweder eine eigene oder eine fremde.“ „Si vis pacem, para bellum.“ „Peace through strength.“ „Der Krieg ist der Vater aller Dinge. Die einen macht er zu Herren. Die anderen zu Sklaven.“

Eine unvollständige, jedoch repräsentative Auflistung sinngemäßer Aussagen über die Notwendigkeit von Patriotismus sowie Wehrhaftigkeit.

„Die Eurofighter kosten Milliarden und bringen nichts.“ „Beim Bundesheer sind wir nur herumgesessen.“ „Wer beim Heer bleibt, ist ein Zivilversager.“ „Damals an der Grenze war die Polizei. Vom Heer keine Spur.“ „So beginnen Kriege.“ Etc. Etc. Etc.

Eine unvollständige, jedoch repräsentative Auflistung sinngemäßer Aussagen über die Notwendigkeit militärischer Landesverteidigung. Nicht am jüngsten Parteitag der Grünen, sondern in der Kneipe ums Eck.

Bevor Befürworter einer Aufrüstung des Bundesheeres den Kopf schütteln, erinnere man sich an „Audiatur et altera pars.“ Es handelt sich um die Verfassung der geistigen Landesverteidigung nach über 70 Jahren Friedensdividende. Ein ernsthaftes Konzept zur Abwehr bzw. Aufhaltung der Roten Armee bestand zu keinem einzigen Zeitpunkt. Während der Krisen 1956, 1968, 1991 und andere verzichtete man auf einen ernsthaften Einsatz der ohnehin bescheidenen Mittel.

Diesem Defätismus muss man eigentlich dankbar sein. Man stelle sich folgende Situation vor: Ein Häuflein Überzeugter, jedoch Frustrierter, Zynischer sowie Ausgelaugter, wird plötzlich mit einer Geldschwemme konfrontiert. „Hurra die Gams.“ „Klotzen, nicht kleckern.“ Usw.

Die Herangehensweise des amtierenden Verteidigungsministers wird gelobt. „AirPower“ absagen. Kann nicht sein. Sonderbudget. Militärgymnasium abschaffen. Kann nicht sein. Sonderbudget. Heeresschau am Nationalfeiertag streichen. Kann nicht sein. Sonderbudget. Die Taktik soll funktionieren.

Man stelle sich den umgekehrten Fall vor. Ohne Wahljahr. „AirPower“? Gemma zur Formel 1 oder zum Nachtslalom. Militärgymnasium? Die Kinder sollen etwas Gescheites lernen. Heeresschau? Gemma Kanzler und Präsident schauen.

Die militärische sowie geistige Landesverteidigung Österreichs ist vergleichbar mit einem verkümmerten Muskel. Von null auf hundert Liegestütze ist undenkbar. Auch mit nagelneuem Sportanzug.

Eine Lehre der Militärgeschichte. Eine geschlagene Truppe langsam wiederaufbauen. Gegen schlagbare Gegner schicken, um das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten langsam wiederaufzubauen. Etc.

Aber wer kennt noch diese Lehren. Und wer sieht ihre Notwendigkeit.

[Autor: G.B. Bild: Budesheer Lizenz: –]