Besorgniserregende Untauglichkeitszahlen beim Bundesheer

Autor: A.R. Bild: Wikipedia/MatthiasKabel Lizenz: CC BY-SA 3.0 DEED

Michael Gruber von der FPÖ OÖ schlägt Alarm bezüglich der sinkenden Tauglichkeitsquote beim österreichischen Bundesheer. Er fordert dringende Maßnahmen zur Förderung eines gesünderen Lebensstils bei Jugendlichen.

In einem aktuellen Statement äußert sich Michael Gruber, Sicherheitssprecher und Landesparteisekretär der FPÖ Oberösterreich, besorgt über die abnehmende Tauglichkeit der Stellungspflichtigen für das Bundesheer. Mit einer Quote von nur 69 Prozent Tauglichen im letzten Jahr sieht Gruber eine beunruhigende Tendenz. Diese historisch niedrige Zahl stellt nicht nur eine Herausforderung für das Bundesheer, sondern auch für Zivildiensteinrichtungen dar. Gruber lehnt es ab, die Lösung in einer Senkung der Anforderungen zu sehen. Stattdessen plädiert er für eine politische Initiative, die Jugendlichen zu mehr Bewegung und einer gesünderen Ernährung motiviert.

Gruber betont die Dringlichkeit dieser Thematik, insbesondere im Hinblick auf die hohe Rate an Fettleibigkeit unter den Stellungspflichtigen. Er sieht die Notwendigkeit, diesem Trend entgegenzuwirken, um die zukünftige Leistungsfähigkeit des Militärs und die Gesundheit der Jugend zu sichern. Für ihn ist es nicht akzeptabel, dass derartige Gesundheitsprobleme in einer so wichtigen Bevölkerungsgruppe wie den jungen Wehrpflichtigen vorherrschen.

Abgesehen davon, mache diese Thematik deutlich, dass sich viele offensichtlich vom Wehrdienst drücken wollen. Das National-, und Ehrgefühl dürfte von Jahr zu Jahr immer mehr sinken. Im Grunde genommen führt das zu der Frage: Warum liegt der Jugend die Heimat und ihre Verteidigung nicht mehr am Herzen? Wo sind hier die diesbezüglichen Bestrebungen der politischen Führung in den letzten Jahren und Jahrzehnten geblieben? Hat die österreichische Regierung die bewaffnete Neutralität und den Staatsvertrag gänzlich aufgegeben?