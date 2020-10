Der Sieger ist … Mike Pence

Das Fernsehduell der US-Vizepräsidentschaftskandidaten

Zivilisiert. Gesittet. Human. Beispielhaft. Grosso modo die beschreibenden Attribute für die Diskussion zwischen den „Running Mates“ zum diesjährigen Rennen zwischen den Demokraten und den Republikanern um das höchste Amt der Vereinigten Staaten von Amerika.

Glücklicherweise sind lediglich amerikanische Staatsbürger wahlberechtigt. Nicht umsonst sorgen die Demokraten dafür, dass möglichst viele Nicht-Amerikaner direkt wie indirekt an der Wahl teilnehmen dürfen. Zeitgleich sorgen Linke dafür, dass möglichst viele Nicht-Österreicher an den Wiener Landtagswahlen teilnehmen dürfen. Ein Wink mit dem Zaunpfahl an den einen oder anderen Anti-Amerikanisten im „konservativen“ Lager…

Harris und Pence haben ihre Argumente gegeneinander ausgetauscht und es bleibt dem mündigen Bürger überlassen, eine vernünftige Entscheidung zu treffen. Anhand der dargelegten Fakten.

Dieser Erzählung folgten sogar die Mainstreammedien. Vizepräsident Pence wurde zwar als knapp Unterlegener oder Ebenbürtiger dargestellt – seine Unterbrechungen wurden erwähnt im Unterschied zu den Unterbrechungen durch Harris, aber dies ist man gewöhnt – jedoch ist es interessanter zu beobachten, was aus Harris gemacht wurde, anstatt Pence zur Hölle zu wünschen.

Pence trifft keine Schuld. Keine Sekunde. Im Gegenteil. Pence hat seine Pflicht vor der Geschichte, vor seiner Nation, seiner Partei wie seiner Familie erfüllt. Übererfüllt. Wie er es sein ganzes Leben lang getan hat. Ohne mit der Wimper zu zucken. Ohne zu weichen. Ohne zu zögern. Ohne zu zaudern.

Daher ist Pence der Vizepräsident von Präsident Trump. Und er wird der Vizepräsident von Präsident Trump bleiben. Bis 2024.

Pence hat vollkommen klar, deutlich und überlegt die Überzeugungen und Prinzipien der republikanischen Administration Trump dargelegt. Steuersenkungen für Beschäftigung und Einkommenssteigerung für alle Amerikaner. Deregulierung für niedrige Energiepreise und hohe Ersparnisse für alle Amerikaner. Rüstung und kontrollierter Rückzug zur Sicherheit für alle Amerikaner und Verbündete.

Pence ist der Dolmetscher zwischen den klassischen Republikanern und den Trump-Democrats. Wer vor den unkonventionellen wie nonkonformistischen Methoden des Präsidenten zurückschreckt, findet bei Pence die Erklärung. Es braucht eines Trumps, um zu erhalten, was Bushes erreicht haben, zurückzustutzen was Clintons und Obamas angerichtet haben und um darüber hinaus mehr zu erreichen. Und es braucht eines Pence, um dies zu übersetzen. Ein kongeniales Paar.

Da Pence nicht verteufelt werden kann, wird Kalamity Harris in den Himmel gelobt. Maskenpflicht für alle für alle Zeit. Abrüstung der Polizei. Verbot von Fracking. Green New Deal. Steuererhöhungen.

Musik in den Ohren der Medien. Musik in den Ohren vieler Europäer. Gift in den Ohren der Mehrheit der Amerikaner.

Darauf ruhen nun alle Hoffnungen!

[Autor: G.B. Bild: Wikipedia/The White House from Washington, DC Lizenz: -]