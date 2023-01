Deutschland versinkt in Bandenkriminalität

Autor: A.R. Bild: PxHere Lizenz: –



In Deutschland sind im Jahr 2022 von organisierten kriminellen Banden, die vorwiegend aus marokkanischen Migranten bestehen, eine Rekordzahl an Geldautomaten gesprengt worden.

Laut Regierungsstatistiken sind es 500 solcher Maschinen im Jahr, was einem statistischen Durchschnitt von mehr als einer Maschine pro Tag entspricht. Da Bargeld in Deutschland immer noch sehr beliebt ist, betreiben die Banken fast 100.000 Geldautomaten im ganzen Land, die in der Regel mit 50.000 bis 100.000 Euro gefüllt sind. Kriminelle Banden nutzen diese Tatsache aus und sind bereit, extreme Methoden anzuwenden, um an das Geld zu gelangen. Diese kriminellen Netzwerke planen ihre Aktionen sorgfältig, einschließlich der Überwachung, Sprengung und Flucht. Die Polizei sagt auch, dass sie mit Brutalität und Rücksichtslosigkeit agieren und die Sicherheit von Menschen gefährden.

Tatsächlich sprengen diese Migrantenbanden die Banken mit solch mächtigen Sprengstoffen, dass dabei ganze Gebäude zerstört werden. In einigen Fällen haben sie sogar Tresorzugänge bis zu 30 Meter entfernt zerstört, was zeigt, wie mächtig diese Explosionen sein können. Die Polizei sagt, die Gefahr für Anwesende sei unvergleichlich, da viele dieser Banken in Wohngebäuden liegen.

Obwohl die endgültige Anzahl solcher Banküberfälle für 2022 noch nicht veröffentlicht wurde, berichten Polizeiquellen laut „Welt: Am Sonntag“ von 500 Angriffen, was einen neuen Rekord darstellt. 2021 meldete die Bundeskriminalpolizei 414 Fälle von versuchten oder erfolgreichen Sprengungen. 2020 gab es bereits ähnliche Zahlen.

Die Behörden beschreiben, dass die Banden am aktivsten im Westen Deutschlands sind, insbesondere in Nordrhein-Westfalen, dem bevölkerungsreichsten Bundesland, ebenso in Niedersachsen. Einerseits sind diese Regionen die nächstgelegenen Bundesstaaten zu den Niederlanden, wo die Banden am aktivsten sind. Einige Banden operieren auch aus Frankreich, das ebenfalls in der Nähe liegt.

Die Tendenz geht dazu, Banken in der Nähe von Hauptstraßen auszuwählen, um eine schnelle Flucht zu ermöglichen, und das in den frühen Morgenstunden. Da sind die Straßen meistens noch leer. Sie arbeiten in der Regel in Teams, bei denen jedes Mitglied eine spezifische Rolle spielt.

Die Polizei und die Regierung scheinen hilflos gegenüber den Angriffen zu sein und es bleibt abzuwarten, wie sie auf diese Herausforderung reagieren werden. Es ist jedoch unbestreitbar, dass die kriminellen Aktivitäten sowohl für die Banken als auch für die deutsche Bevölkerung, die in unmittelbarer Nähe lebt, verheerende Folgen haben.