System sorgt dafür: Falschmeldungen werden auf sozialen Medien schneller verbreitet.

Autor: A.R. Bild: PxHere Lizenz: –



Es sei wichtig, dass sowohl die Plattformen als auch die Nutzer ihre Verantwortung wahrnehmen, um Falschmeldungen einzudämmen.

Wir alle haben es schon erlebt: Eine Falschmeldung taucht plötzlich in unserem „Newsfeed“ auf und wird von Freunden und Familienmitgliedern geteilt. Doch warum verbreiten sich Falschmeldungen auf sozialen Medien so schnell? Eine neue Studie der University of Southern California (USC) hat dies untersucht und dabei eine überraschende Entdeckung gemacht.

Die Studie, die in der Fachzeitschrift “Proceedings of the National Academy of Sciences” veröffentlicht wurde, untersuchte 2.476 aktive Facebook-Nutzer im Alter von 18 bis 89 Jahren. Die Teilnehmer wurden gebeten, eine Entscheidungs-Umfrage von etwa sieben Minuten Länge auszufüllen und wurden dafür entlohnt.

Die Ergebnisse zeigten, dass die sozialen Medien-Gewohnheiten der Nutzer dazu beitrugen, dass sie doppelt bis dreifach so viele Falschmeldungen teilten, als Nutzer, die seltener oder gar nicht aktiv waren. Diese Gewohnheiten waren ausschlaggebender als andere Faktoren wie politische Überzeugungen oder mangelnde kritische Denkfähigkeiten.

Die Studie hat auch gezeigt, dass das Belohnungssystem von sozialen Medien eine wichtige Rolle dabei spielt, dass Falschmeldungen schnell verbreitet werden. Soziale Medien-Plattformen haben Algorithmen, die dafür sorgen, dass Beiträge, die viel Interaktion erhalten, häufiger in den Newsfeeds der Nutzer angezeigt werden. Dies führt dazu, dass Nutzer, die häufig und aufsehenerregende Inhalte teilen, mehr Aufmerksamkeit erhalten und dadurch belohnt werden.

Laut den Studienautoren gehe es nicht darum, die Nutzer für das Teilen von Falschmeldungen verantwortlich zu machen, sondern darum, das System zu verstehen, das dazu beiträgt, dass Falschmeldungen schneller verbreitet werden.

„Vielleicht, weil es online & sozial ist … Wie ist es möglich, dass Nachahmer-Propaganda gleichzeitig auf so vielen alten Medienkanälen veröffentlicht wird? Das ist die Frage, die Sie sich stellen sollten.”, schrieb Elon Musk dazu passend auf Twitter.

Es ist beunruhigend, davon ausgehen zu müssen, dass bestimmte politische Gruppen und Interessen das Belohnungssystem von sozialen Medien ausnutzen, um ihre Botschaft zu verbreiten und Einfluss auf die öffentliche Meinung auszuüben. Die Verantwortung der sozialen Medienplattformen, sicherzustellen, dass Falschmeldungen eingedämmt werden und dass die Öffentlichkeit Zugang zu zuverlässigen und glaubwürdigen Informationen hat, ist und bleibt eine politische Interessensfrage. So wurden schon diverse Fälle von gezielten Manipulationen bekannt.

Dementsprechend bleibt es am Ende dem Nutzer überlassen, kritisch und unabhängig zu denken – oder das Medium einfach zu boykottieren. Das allerdings ist natürlich auch eine Frage der Reife.