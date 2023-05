Ökofaschismus: Veganerin behauptet, Geruch von Fleisch mache „krank“

Autor: B.T. Bilder: Wikipedia/Jon Sullivan Lizenz: –

Bizarrer Nachbarschaftsstreit sorgt in Australien für großes Aufsehen

In Australien sorgt die militante Minderheit der Ökofaschisten, die anderen ihren Willen und ihre Lebensweise aufzwingen will, für großen Aufsehen. In der Großstadt Perth in Westaustralien will eine vegan lebende Frau namens Sarah ihre Nachbarin Kylie verklagen, weil sie sich vom Fleischgeruch gestört fühlt, wenn diese kocht oder grillt. Die Wohnungen der beiden Familien liegen übereinander, Kylie bewohnt die untere.

Begonnen hatte die Sache damit, dass Sarah einen ersten Brief an Kylie schrieb, in dem die sie allen Ernstes behauptete, der Geruch von Fleisch mache sie und ihre Familie „krank“: „Der Geruch von eurem gekochten Fleisch macht uns krank und wütend. Danke vielmals – Sarah, Wayne und die Kinder.“ Daraufhin veröffentlichte Kylie Sarahs Brief in sozialen Medien, was ablehnende Kommentare gegenüber der Veganerin zur Folge hatte. Ein Nutzer riet Sarah und ihrer Familie, sie sollte „ihre Sachen packen und aufs Land oder in den Outback ziehen, wo sie keine Nachbarn haben, um die sie sich Sorgen machen müssen“.

Dies wiederum veranlasste Sarah dazu, ihrer Nachbarin einen zweiten Brief zu schreiben: „Ich habe meine Besorgnis darüber geäußert, dass der Geruch von Fleisch meine Familie krank und verärgert macht, und du gehst am Samstagabend grillen und lädst viele Leute ein, und du wusstest, dass dies mich und meine Familie betreffen würde.“ Und dann drohte die Veganerin der Fleischliebhaberin: „Bitte grille nicht mehr und halte das Fenster beim Kochen geschlossen, sonst werde ich Dich anzeigen und in die sozialen Medien gehen.“