Think Tank: China führt in nahezu allen High-Tech-Bereichen

Das Australian Strategic Policy Institute sieht China 37:7 vor den USA

Der australische Think Tank ASPI hat 44 Bereiche der Hochtechnologie vor allem im Hinblick auf öffentliche Forschung untersucht und ist zu einem überraschenden Ergebnis gelangt. In 37 Bereichen führt die Volksrepublik China vor den Vereinigten Staaten von Amerika. Lediglich in sieben Bereichen haben die USA noch die Nase vorne. Und in acht Bereichen droht China sogar ein Monopol zu erlangen.

Hierbei geht es um Künstliche Intelligenz, Quantencomputer, Industrie 4.0, Robotik und dergleichen. China kann in diesen Sparten nahezu auf die Hälfte der Veröffentlichungen verweisen und in einigen sogar auf 75 Prozent. Dr. Jamie Gaida, einer der Mitautoren des Berichts von ASPI, vermerkte zwar, dass Chinas Forschungsvorsprung sich noch nicht in Hardware bzw. in der technologischen Umsetzung niederschlägt, aber in Zukunft eine dominante Rolle einnehmen kann. Hierfür seien die Grundlagen weitgehend geschaffen.

Überrascht waren westliche Experten auch, als China letztes Jahr eine Hyperschall-Flugkörper, welcher mit nuklearen Waffen ausgestattet werden kann, erfolgreich testete und einmal um den gesamten Globus schickte. Indien, das Vereinigte Königreich, Südkorea, Deutschland und Australien forschen zwar ebenfalls intensiv, liegen aber weit abgeschlagen hinter den USA und China.

Ob der Westen seinen aktuellen Vorsprung halten kann und China im Bereich der Forschung wieder einholt, liegt in der Frage, ob seine Regierungen bereit sind entsprechende Investitionen zu tätigen. Denn hier liegt die Zukunft der militärischen Dominanz in den nächsten Jahrzehnten.