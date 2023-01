Greta beschuldigt Grüne, sich “wirklich lächerlich zu machen”

Autor: A.R. Bild: Sonia Mertens auf Pixabay Lizenz: –



Die schwedische Klima-Göre Greta Thunberg hat in einer jüngsten Aussage an Deutschlands linker Regierung scharfe Kritik geübt und die Grünen Partei beschuldigt, sich “wirklich lächerlich zu machen”. Dies ist das jüngste Beispiel dafür, dass Progressisten sich gegenseitig angreifen, um eine völlig utopische Umweltpolitik durchzusetzen.

Thunberg äußerte sich enttäuscht über die Regierungskoalition mit dem deutschen Energiekonzern RWE, um das Gebiet in der Nähe des Dorfes Lützerath abzubauen. Die Klimaaktivisten beschuldigen die Grünen, einen Hinterzimmerdeal mit RWE gemacht zu haben, trotz ihres Versprechens, gegen den Klimawandel zu kämpfen.

Thunberg besuchte das Dorf Lützerath zum zweiten Mal am Wochenende, um Solidarität mit den illegalen Besetzern zu zeigen, die sich gegen eine von einem Gericht angeordnete Räumung wehrten. Sie nutzte jedoch den Großteil ihres Besuchs in Deutschland, um die Regierung – einschließlich der Grünen Partei – zu kritisieren, weil sie ihren Forderungen nicht nachgekommen sei.

Sie betonte, dass Deutschland “historisch gesehen einer der größten Umweltverschmutzer der Welt” sei und beschuldigte die aktuelle Bundesregierung, wenig zu tun, um diesen unerwünschten Titel abzulegen. Thunbergs Kritik an den Grünen Politikern in der Bundesregierung spiegelt das Unverständnis vieler Grünen-Wähler über die Entscheidungen ihrer gewählten Vertreter wider.

Einige Umweltschützer kämpfen seit Jahren für sauberere Energieproduktion in Deutschland, aber die Führungskräfte sehen sich gezwungen, aufgrund der Energiekrise in der Ukraine zurück zur Kohle zu greifen. Dies hat zu einem Anstieg der Kohleproduktion in Deutschland geführt, was für die Umwelt schädlicher ist als die frühere Nutzung von Kernenergie.

Kohle, die 31% der deutschen Stromproduktion ausmacht, hat enorm zugelegt. iIm Vergleich dazu war ihr Anteil 8% im Jahr 2015. So sehen sich die Umweltschützer nun ihren eigenen Entscheidungen gegenüber gestellt. Allerdings mit einem Ergebnis, das ihnen nicht gefallen kann.

Dafür aber gibt es jetzt Machterhalt und Regierungsbeteiligungen in Deutschland und in Österreich.