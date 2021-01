Die dystopische westliche Welt

Der Westen erlebt das Schlimmste von Orwells „1984“ und Raspails „Heerlager der Heiligen“

Von Paul Craig Roberts

Während das zweite Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts endet, existieren Demokratie und Redefreiheit in der westlichen Welt nicht mehr. In all seinen Belangen existiert die westliche Zivilisation nicht mehr.

In den Vereinigten Staaten, die als Vorbild für Demokratie dienen, wurde gerade, für jeden sichtbar, eine Präsidentenwahl gestohlen. Es gibt Gutachten von qualifizierten Experten, wie Abstimmungsmaschinen und -software benutzt wurden, um die Stimmenzahl für Biden zu beeinflussen. Es gibt hunderte unterschriebene eidesstattliche Erklärungen von Augenzeugen, die die betrügerische Verwendung von Briefwahlstimmen zur Erhöhung der Stimmenzahl für Biden gesehen haben. Wir wissen, dass Tote, illegale Einwanderer und Einwohner anderer Bundesstaaten gewählt haben, und in einigen Bezirken gab es mehr registrierte Wähler als registrierte Einwohner.

Trotz der Fülle an Beweisen ist mit Ausnahme der Mitglieder der Gesetzgebung in einigen Swing-Staaten niemand mit diesen Beweisen vertraut. Die Mainstreammedien sprechen mit einer Stimme und bestreiten, dass Beweise vorliegen. Dies gilt auch für die Wahlvorsteher in den von den Demokraten kontrollierten Wahlkreisen in den Swing-Staaten, in denen die Präsidentschaftswahl gestohlen wurde. Die Gerichte haben sich geweigert, die Beweise überhaupt zu überprüfen. Die Mainstreammedien stellen die Weigerung der Gerichte, die Beweise zu prüfen falsch dar, und zwar als Entscheidung der Justiz über die Gültigkeit der Beweise, obwohl diese vom Gericht nicht überprüft wurden.

Das Ausmaß der Feindseligkeit von Biden-Anhängern gegen diejenigen, die gegen den Wahlbetrug protestieren, ist außergewöhnlich. Biden-Anhänger drohen Trump-Unterstützern mit dem Verlust des Arbeitsplatzes sowie mit Verhaftung und Strafverfolgung. Radikalisierte Schwarze, die nicht ahnen, dass sie vom Establishment benutzt werden, sehen die gestohlene Wahl als ihre Chance um zu regieren und zu verdrängen. Dass das Establishment der Gewinner ist, begreifen sie nicht.

Es ist offensichtlich, dass, wenn der Beweis des Wahldiebstahls ein Schwindel wäre, die Medien die Gelegenheit ergreifen würden, um Präsident Trump und seine Anhänger zu diskreditieren, indem sie zu diesem Zwecke Untersuchungen anstellen.

Das Oberste Gericht weiß, dass die Beweise echt sind. Aber als Einrichtung des Establishments will dieses Gericht nicht durch eine Entscheidung, dass die Wahl gefälscht wurde, das Ansehen Amerikas beschädigen. Darüber hinaus wissen die Richter des Obersten Gerichts, dass das amerikanische Establishment und seine gekauften Medien eine Entscheidung, dass die Wahl gestohlen wurde, nicht akzeptieren würde. Das Oberste Gericht versteht, dass das Establishment beabsichtigt, die Regierung eines Nicht-Establishment-Präsidenten loszuwerden, der den Plänen des Establishments, einschließlich Globalismus, Zerstörung des amerikanischen Mittelstands, Krieg, mehr Profit und Macht für die regierende Klasse, und weniger Bürgerrechte für die regierte Klasse feindlich gegenübersteht.

Zum amerikanischen Establishment gehört auch die Republikanische Partei. Um seine Agenden zu schützen – Krieg und US-Hegemonie, Konzentration von Einkommen und Wohlstand, die Beseitigung des Mittelstands, der dem Land einst Stabilität verlieh und die Fähigkeit des Establishments zur völligen Kontrolle einschränkte, die Abschaffung des Ersten Verfassungszusatzes (Redefreiheit, Pressefreiheit, Versammlungs- und Religionsfreiheit, Anm.) und unserer anderen Bürgerrechte, die die Fähigkeit des Establishments einschränkten, unsere Erklärungen zu kontrollieren – ist das Establishment bereit, den Preis der Zerstörung des Vertrauens der Öffentlichkeit in die amerikanischen Institutionen zu bezahlen. Das Establishment geht davon aus, dass es den sich ergebenden Konflikt zu seinem Vorteil nutzen kann. Das Land wird weiter gespalten sein und weniger in der Lage, sich gegen die eigennützigen Ziele des Establishments zu einigen.

Konservative beschuldigen die Systemmedien des Russiagate-Schwindels, der Trump drei Jahre lang von seiner Tagesordnung fernhielt und des anschließenden Versuchs, Trump wegen der falschen Anschuldigung anzuklagen, er habe den ukrainischen Präsidenten bestochen. Tatsächlich wurden diese Bemühungen, einen amerikanischen Präsidenten zu zerstören, von CIA und FBI koordiniert. Es war CIA-Direktor John Brennan, der die Behauptung aufstellte, Trump sei ein Verräter im Bündnis mit den Russen, und es war FBI-Direktor James Comey, der falsche Anklagen und falsche Strafverfolgungsmaßnahmen gegen General Flynn, Michael Cohn, Paul Manafort und Roger Stone in der Hoffnung erfunden hat, diese zu Falschaussagen gegen Trump zu bewegen. Für patriotische Konservative ist es schwierig sich darüber klar zu werden, dass CIA und FBI, von denen sie glauben, dass sie die Amerikaner vor russischen und chinesischen Kommunisten und moslemischen Terroristen schützen, in Wirklichkeit innere Feinde des Volkes der Vereinigten Staaten sind.

Mit Ausnahme einiger Internetseiten, die der Mehrheit der Menschen in der westlichen Welt unbekannt sind, erhalten die Menschen im Westen nur kontrollierte Erklärungen, die den Zielen des Establishments nützlich sind. Denken Sie z.B. an Covid: Alle Experten, die Lockdowns, Maskenpflicht und Unterdrückung wirksamer Behandlungen und den Schwerpunkt auf Impfungen kritisieren und die in Bezug auf die Schwere der Pandemie skeptisch sind, werden von Printmedien, Fernsehen und Facebook, Twitter und Youtube zensiert. Soweit ich das beurteilen kann, gibt es mehr echte Experten – und mit Experten meine ich nicht Ärzte und Krankenschwestern, die von den großen Pharmakonzernen gehirngewaschen wurden – die gegenüber der öffentlichen Gesundheitspolitik skeptisch sind als Experten, die Lockdowns und Impfungen unterstützen.

Die gekauften Medien, die (dem US-Immunologen, Anm.) Fauci dienen, stellen abweichende Expertenansichten als „Verschwörungstheorie“ dar. Aber Dr. Kamran Abbasi, Chefredakteur des „British Medical Journal“ und Herausgeber des „Journal of the Royal Society of Medicine“ ist eindeutig kein Verschwörungstheoretiker. Wie ich kürzlich schrieb, hat er folgendes zu sagen:

„Die Wissenschaft wird als politischen und finanziellen Gründen unterdrückt. Covid-19 hat in großem Umfang staatliche Korruption ausgelöst und ist schädlich für die öffentliche Gesundheit. Politiker und Industrie sind für diese opportunistische Unterschlagung verantwortlich, ebenso Wissenschafter und Gesundheitsexperten. Die Pandemie hat enthüllt, wie der medizinisch-politische Komplex in einem Notfall manipuliert werden kann – in einer Zeit, in der es noch wichtiger ist, die Wissenschaft zu schützen.

Die Antwort des Vereinigten Königreichs auf die Pandemie beruht zu stark auf Wissenschaftern und anderen Regierungsvertretern mit besorgniserregend konkurrierenden Interessen, einschließlich von Aktionären von Unternehmen, die Covid-19-Tests, -Behandlungen und -Impfstoffe herstellen. Regierungsbeamte sind in der Lage, Wissenschafter zu ignorieren oder sich die Rosinen herauszupicken – eine andere Form des Missbrauchs – und sich wettbewerbswidrigen Praktiken hingeben, die ihre eigenen Produkte und die ihrer Freunde und Teilhaber begünstigen.“

Anstatt einer solchen sachkundigen Meinung hören die westlichen Völker jedoch nur die ignorante Propaganda der gekauften und bezahlten Schreiberlinge von CNN, NPR, MSNBC, „New York Times“, „Washington Post“ und dem Rest der bezahlten Lügner. Es kann keine Demokratie, keine Rechenschaftspflicht geben, wenn die Leute nur die kontrollierten Erklärungen haben, die den Zielen der Regierenden dienen.

Die Missachtung der freien Untersuchung, der einzigen bekannten Grundlage für die Entdeckung der Wahrheit, ist heute in der gesamten westlichen Welt so mächtig, dass selbst an den berühmtesten Universitäten des Westens – Oxford und Cambridge – die Zensur fest verankert ist. Jeder Student, vor allem eine privilegierte „Person von Farbe“ könnten jede wissenschaftliche Tatsache, jede geäußerte Ansicht oder Meinung als „beleidigend“ bezeichnen. Am beleidigendsten werden weiße Menschen empfunden, deren Statuen und Denkmäler in Oxford und Cambridge entfernt wurden. Selbst der Gründer der berühmten Rhodes-Stipendien der Universität Wien wurde entfernt. Weiße Akademiker und Verwaltungsangestellte an der Universität Cambridge haben einen Farbigen als ihren politischen Kommissar zur Kontrolle ihre Vorlesungen, Wortwahl und Leselisten akzeptiert um sicherzustellen, dass keine Wahrheit auftauchen kann, die von einem ignoranten Studenten als „beleidigend“ bezeichnet werden kann. Weiße Studenten können sich natürlich nicht darüber beklagen dass es beleidigend ist, die weißen Schöpfer britischer Errungenschaften als Rassisten zu verunglimpfen. Die Verwendung politischer Kommissare zur Kontrolle, was gesprochen werden kann, war der Weg, die Stalin Russland kontrollierte. Diese stalinistische Praktik wurde nun in der westlichen Welt in Schulen, Universitäten, Medien, Unternehmen und Regierungen institutionalisiert.

Die Universität Oxford hat in einem Akt der Reue stolz verkündet, dass die Zulassung zu Oxford nicht mehr länger auf dem altmodischen und rassistischen Konzept des Verdienstes beruhen wird. Die Universität Oxford erklärte, dass sie 25 Prozent ihrer jährlichen Zulassungen für jene reserviert, die eigentlich nicht für Oxford qualifiziert sind. Wie können diejenigen, die nicht qualifiziert sind, in Oxford sein, um ihren Abschluss zu machen? Laut der Universität Oxford erhalten sie vor Beginn ihres Studiums zwei Jahre Zeit zur Vorbereitung, damit sie sich für den Versuch qualifizieren können, einen Abschluss zu erhalten. Mit anderen Worten: Sie werden durch den Prozess gecoacht. Ein solcher Akt der Reue kann unmöglich scheitern.

Oder anders formuliert: Oxford hat das Verdienst aufgegeben und diskriminiert jene Studenten, die Verdienste zeigten (und ihre Eltern, die ihre Verdienste förderten) zugunsten jener, auf die das nicht zutrifft. 25 Prozent derjenigen, die für Oxford qualifiziert wären, dürfen nicht dort sein, damit diejenigen, die nicht für Oxford qualifiziert sind, dort sein können. Das ist es, was „positive Diskriminierung“ bedeutet.

Cambridge hat die wissenschaftliche Freiheit aufgegeben und das Wissen seiner hervorragenden Universität der Zensur in der Untertänigkeit unterworfen, dass die Idee der Wahrheit Gefühle verletzen und beleidigend sein kann. Eine Universität, die Gefühle höher bewertet als die Wahrheit ist kein Ort mehr, an dem Lernen stattfinden kann.

In der westlichen Welt wurden nun Überwachung und Zensur von Gedanken und Ausdruck der Zensur unterworfen. Da die im Inland geborenen weißen Einwohner dieser Länder kein Recht oder Privileg haben, den Angriffen auf sie entgegenzutreten, werden sie auf eine Staatsbürgerschaft zweiter Klasse vorbereitet, die schlussendlich zu ihrer Auslöschung führt. Ihre Zivilisation wird ihrer Auslöschung voranschreiten. In der Tat ist sie schon weg. Weiße Menschen sind Menschen ohne eine Kultur und ohne ein Land.

Der englische Originaltext ist abrufbar unter: https://www.paulcraigroberts.org/2020/12/21/the-dystopian-western-world/

[Autor: – Bild: PxHere Lizenz: -]