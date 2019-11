Dümmliche Hetzte gegen Stenzel

Kann oder will man nicht zuhören?

Das Niveau im Wiener Landtag scheint einen Tiefstand erreicht zu haben. Offenbar bewegen sich in diesem parlamentarischen Gremium Funktionäre, die entweder böswillig Tatsachen verdrehen, oder die schlicht der deutschen Sprache nicht mächtig sind. Und auch die Medien stimmen in diese geradezu lächerliche Skandalisierungsneurotik willig ein.

Ursula Stenzel, kantige und erfahrende Oppositionspolitikerin der FPÖ, hatte dort nämlich eine Rede gegen die Asylschlepperei gehalten, wo sie in Richtung übertrieben wirtschaftsliberaler Parteien folgendes sagte: „Ich kenne genug Hoteliers, die sehr froh sind – ich sage es despektierlich, obwohl ich es nicht so meine –, einen ‘Hausafghanen’ einzustellen, weil er einen eben billiger kommt und mindere Tätigkeiten macht.”

Damit kritisiert sie zu Recht den ökonomischen Missbrauch menschlicher Arbeitskraft durch grundsatzlose Profitgier. Sie plädiert dagegen, dass man Millionen Illegale in und durchs Land schleppt, um sie dann kostengünstig als Wirtschaftssklaven einzusetzen.

Das stößt – naturgemäß – den NEOS sauer auf. Sie opfern die Interessen der eignen Leute willig auf dem Alter positiver Bilanzen. Die Wirtschaft dient nicht mehr dem Menschen, sondern der Mensch der Wirtschaft. Das ist eine Pervertierung des humanistisch-abendländischen Menschenbildes. Auf diesen Missbrauch hat Stenzel hingewiesen.

Was aber machen die NEOS daraus? Mandatar Ornig riss die Äußerung aus dem Kontext und machte sie – bewusst oder mangels Kompetenz – falsch öffentlich: „Kein Wunder, dass ihr euch so für die Lehre bei Asylwerbern einsetzt, jeder Hotelier kann sich dann einen billigen Hausafghanen halten.” Einen Schritt weiter ging gar Jürgen Czernohorszky von der SPÖ. Der schwafelt gar von „moralischer Verkommenheit“ und „omnipräsentem Rassismus“ in der FPÖ. Rassist ist also nicht, wer Illegale anlockt, um die als Arbeitssklaven auszuschlachten, sondern Rassist ist, wer dieser Praxis ein Ende bereiten will. Sehr logisch. Naja, SPÖ halt.

[Autor: A.L. Bild: www.wikipedia.org/Franz Johann Morgenbesser from Vienna, Austria Lizenz: CC BY-SA 2.0]