Vor der Verkündung des Strafmaßes im Missbrauchsprozess haben ihre Verteidiger um Milde gebeten. Ghislaine Maxwell habe eine zwar privilegierte aber auch “schwierige und traumatisierende” Kindheit gehabt. Schuld an ihrem Verhalten sei ihr “herrischer, narzisstischer und anspruchsvoller” Vater.

Vaterkomplex? Darauf will sich Maxwell nun ausreden. Ebstein soll wie ihr Vater, der Medienzar Robert Maxwell, alle Eigenschaften besessen haben, die sie zwar grundsätzlich verabscheut, aber gleichzeitig als “unwiderstelich” empfindet.

Die 60-jährige die unter anderem wegen Menschenhandels mit Minderjährigen zu Missbrauchszwecken angeklagt war, wurde Ende Dezember schuldig gesprochen. Die Britin hat, laut Jury, eine zentrale Rolle beim Aufbau von Epsteins Pedophilen-Sex-Ring gespielt. Der 60-Jährigen drohen mehrere Jahrzehnte Haft. Das Strafmaß wird voraussichtlich am 28. Juni verkündet.

Der Missbrauch zahlreicher Minderjähriger durch Epstein und seine Busenfreunde soll über Jahrzehnte auf seinen Anwesen in New York, Florida, Santa Fe und auf den Virgin Islands stattgefunden haben. Zahlreiche schwerreiche Unternehmer und Prominente, wie die Ex-Präsidenten Bill Clinton und Donald Trump, Milliardär Bill Gates und der britische Prinz Andrew zählten bekanntermaßen zum guten Bekanntenkreis Epsteins. Angesichts seines weitreichenden Einflusses, kam es für Epstein nicht einmal zur Anklage. Er begann angeblich in einem Hochsicherheitsgefängnis für Selbstmordgefährdetr Suizid. (Un)glücklicherweise waren Wachen und Kameras zu dem Zeitpunkt offenbar “out of order”.