EU-Kommissarin Jourova beleidigt erneut Ungarn

Vera Jourova behauptet, die ungarische Demokratie sei „krank“

Vera Jourova kann’s nicht lassen. Die EU-Kommissarin für „Werte und Transparenz“ beleidigt erneut Ungarn. Nachdem Jourova im Vorjahr behauptet hatte, in Ungarn gäbe es eine „kranke Demokratie“, wiederholte nun die Tschechin ihre Beleidigung: „Für mich ist die Lage in Ungarn am beunruhigendsten. (…) Ich glaube weiterhin, es ist eine kranke Demokratie.“

Die von keinem einzigen Bürger gewählte EU-Kommissarin hat anscheinend ein Problem damit, dass die bei Wahlen mit einer Zweidrittelmehrheit ausgestattete nationalkonservative Regierung von Viktor Orbán sich nicht dem Brüsseler Diktat unterwirft.

Außerdem kündigte Jourova eine umfassende Untersuchung der Rechtsstaatlichkeit in Ungarn an: „Wir müssen das Gesamtbild bewerten, den Zustand der Justiz, der Medien, der NGOs, der Bildung. Wenn sich die ungünstigen Prozesse in einem Mitgliedstaat summieren, wird die Demokratie stark leiden, und wir erwarten, dass alle Länder sich an die demokratischen Prinzipien halten.“ Was Jourova verschweigt, ist, dass die EU alles andere als ein Hort der Demokratie ist.

Der ungarische Regierungssprecher Zoltán Kovács schrieb auf Twitter, Jourova habe erneut „die Demokratie in Ungarn verunglimpft, unser Land und unser Volk beleidigt – und den Ruf der Kommission beschädigt, die eigentlich über der Politik stehen soll.“ Ihre wiederholten Äußerungen seien „der Beweis, dass sie für ihr Amt ungeeignet ist“. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.

[Autor: B.T. Bild: Wikipedia/European Parliament from EU Lizenz: CC BY 2.0]