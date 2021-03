Gemma auf an Test… – eine Satire

Reaktionäres Tagebuch

Franz: Servas. Lange nicht mehr gesehen? Wie geht’s?

Hans: Einigermaßen. Danke. Und selbst?

Franz: Muss. Muss.

Hans: Jojo. Wie das Leben so ist.

Franz: Schön gehört. Der Wirtn hat wieder offen.

Hans: Ma he. Echt? Klass. Gemma auf a Bier.

Franz: Sichalich. Host an Test.

Hans: Nit aktuell bei mir. War vor drei Tagen beim Friseur. Der Test ist 36 Stunden alt.

Franz: Schade. Aber weißt was? Gemma gschwind zur Apotheke.

Hans: Noch besser. Ich habe gehört es gibt Wirtn mit Teststraße.

Franz: Klass. Gemma gleich.

Türsteher: Test bitte.

Hans: Mei Kollege hat einen aktuellen. Ich müsste einen Neuen machen.

Türsteher: Kein Problem. Bitte Maske unter die Nase ziehen und stillhalten.

Franz: Ich bestelle schon zwei Bier.

Hans: Passt, bis gleich.

Türsteher: So. Der Test negativ. Bitte eintreten.

Hans: Danke.

Franz: Prost.

Hans: Prost.

Wirt: Passt. Des mocht 6 Euro für die Bier und 30 Euro für den Test.

Hans: A bissale happig de Preise.

Wirt: Nit mei Schuld. Vier Monate zua. Donn die Teststrossn. Der Türsteher kost. De Test kostn. De Finanz. De Brauerei. De Pocht. Und, und, und…

Franz: Sicha sicha.

Wirt: Und bei mir is Kostnwohrheit. Gegenüber zohlst 25 Euro fürs Bier. Der rechnet de Teststrossn in de Getränkepreise.

Hans: Dann werma glei noch ans nehmen.

Wirt: Tschuldigung. Sperrstund is.

Franz: Um Fünfe?

Wirt: Nit mei Schuld. Des Magistrat, de Kommer, de Gesundheitspolizei, de Verordnungen. Und, und, und…

Franz: Sicha sicha.

Hans: Donn treff ma uns des nächste Mol früher.

Franz: Passt. Ma endlich wieder olles normal.

Hans: Jo. Gott sei Donk. Olles wieder normal.

Franz: Donn bis zum nächstn Test.

Hans: Fein. Bis zum nächstn Test…

[Autor: G.B. Bild: www.wikipedia.org/Eweht Lizenz: CC BY-SA 4.0]