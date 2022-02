Omikron-Grippe

Autor: Manfred Tisal Bild: PxHere

Das hätte keiner gedacht. Gecko hat entschieden, das die Grippe Omikron ablösen soll, die schon lange vor Corona für zahlreiche Todesfälle und schwere Erkrankungen gesorgt hat. Und dann heißt es auch noch, dass Omikron in Zukunft so wie Grippe behandelt werden soll. Des Nachts in eine Decke wickeln und ausschwitzen. Oder man lässt sich gegen Grippe impfen. Das könnte aber bedeuten, dass angesichts der Impfpflicht eine Grippeimpfung verpflichtend eingeführt werden kann. Vorausgesetzt, die Regierung beschließt diese Maßnahme.

Doch was die Maßnahmen dieser Regierung anbelangt, so fängt man schön langsam an, an der Sinnhaftigkeit zu zweifeln. Beweis sind die Lockerungen, die just zu dem Zeitpunkt angekündigt wurden und in Kraft treten, wenn die Anzahl der Infizierten von Tag zu Tag steigt und auch Geimpfte vor den Viren, die Corona oder Omikron auslösen, nicht gefeit sind. Im Gegenteil. Nachdem weit über 80 Prozent der Bevölkerung bereits geimpft sind, bleibt dem Virus, dessen Eigenschaft es ist, sich rasant auszubreiten, nichts anderes übrig, als sich in die Körper der vermeintlich geschützten, zweimal geimpften und geboosterten einzunisten.

Der Beschluss in National- und Bundesrat zielt demnach scheinbar nicht auf die noch vielfach unbekannten Viren, sondern auf die Freiheitsrechte der Bürger dieses Landes ab. Freiheitsrechte, die durch die Verfassung unseres Landes geschützt sind. Der Verfassungstext ziert die Hauswand des Ersatzparlamentes am Gelände der Hofburg. Verwunderlich, dass die Abgeordneten, die der Impfpflicht zugestimmt haben, kein schlechtes Gewissen haben. Selbst der Bundespräsident, dessen Büro sich im Blickfeld des Parlamentes befindet, stimmt der Entscheidung des Parlamentes zu. Aber beschlossen ist beschlossen, und das Volk muss diese Entscheidung fressen. Es wird nach einer Beobachtungsfrist bei Nichteinhaltung bestraft.

Wehrt man sich bei Demonstrationen gegen die Impfpflicht, wird man seit neuesten generell als Schwurbler, rechtsradikal und Nazi bezeichnet. Im Klartext: Jeder, der sich Gedanken über seine Grundrechte macht und diese in welcher Form auch immer kundtut, wird mit den Gräueltaten des Zweiten Weltkriegs in Verbindung gebracht.

Selbst jene, die sich auf Anraten der zahlreichen Virologen, Epidemiologen, Pandemiologen, Verhaltensforscher und anderer vermeintlicher Coronaspezialisten, die zur Coronazeit wie Schwammerln aus den Boden gesprossen sind, sich impfen und boostern ließen, sich jedoch gegen eine Impfpflicht aussprechen, fallen in die Gruppe der Schwurbler. Dabei gibt es doch eine, ebenfalls durch die Verfassung geschützte Meinungsfreiheit. Oder will man auch diese abschaffen? Die Anzeichen stehen dafür.

Manfred Tisal ist Kabarettist, Moderator, Autor und Journalist.