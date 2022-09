Florida-Gouverneur DeSantis schickt illegale Einwanderer ins linksregierte Massachusetts

Autor: B.T. Bild: Wikipedia/Mark Winterbourne from Leeds. West Yorkshire, United Kingdom

Republikanischer Gouverneur zeigt den Demokraten die Folgen ihrer Politik der offenen Grenzen auf

Republikanische Gouverneure zeigen demokratisch regierten Bundesstaaten auf ganz besondere Weise die Folgen der illegalen Einwanderung, die seit dem Amtsantritt von US-Präsident Joseph „Joe“ Biden dramatisch gestiegen, auf: Sie schicken illegale Einwanderer in linksregierte Bundesstaaten, die sich zu „sanctuary states“, also zu „Zufluchtsstaaten“ erklärt haben.

Ron DeSantis, der republikanische Gouverneur von Florida, dem Ambitionen auf das Weiße Haus nachgesagt werden, schickte zwei Flugzeuge mit illegalen Einwanderern auf die zum Bundesstaat Massachusetts gehörende Insel Martha’s Vineyard.

Ein Video, das Fox News Digital zur Verfügung gestellt wurde, zeigt, wie die Migranten am Flughafen Martha’s Vineyard in Massachusetts aus den Flugzeugen steigen. „Ja, Florida kann bestätigen, dass die beiden Flugzeuge mit illegalen Einwanderern, die heute in Martha’s Vineyard ankamen, Teil des Umsiedlungsprogramms des Staates waren, um illegale Einwanderer in Zufluchtsgebiete zu bringen“, sagte die Kommunikationsdirektorin des Gouverneurs, Taryn Fenske, gegenüber Fox News Digital.

Fenske fügte hinzu, dass „Staaten wie Massachusetts, New York und Kalifornien die Betreuung dieser Personen besser durchführen werden, die sie durch Anreize zur illegalen Einwanderung gefördert haben, indem sie sich zu ‚Zufluchtsstaaten‘ erklärt und die Politik offenen Grenzender Biden-Regierung unterstützt haben“.

Auf Martha’s Vineyard ist man ob der von DeSantis geschickten Gäste wenig erfreut, was wieder einmal die Heuchelei der Linken zeigt. Die dortige Obdachlosenkoordinatorin Lisa Belcastro sagte, die Insel verfüge nicht über die notwendigen Ressourcen zur längerfristigen Versorgung der Migranten, die schließlich „woanders hinziehen“ müssen.