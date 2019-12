FPÖ-Hofer: „Bündnis Zukunft Ibiza“ hat sich gegründet!

Drei Wiener Gemeinderäte aus FPÖ ausgetreten

Die Katze ist aus dem Sack. Drei Wiener FPÖ Gemeinderäte sind aus der Partei ausgetreten und haben eine neue Partei gegründet.

Was sich seit dem publikumswirksamen Alleingang des Strache-Freundes Baron in den letzten Tagen angekündigt hat, ist eingetreten. FPÖ Gemeinderat Klaus Baron ist aus der Partei ausgetreten und gründet mit zwei weiteren Gemeinderäten, Dietrich Kops und Klaus Handler eine neue. Sie gaben sich die Bezeichnung Die „Allianz für Österreich“ und werden im Wiener Rathaus einen neuen Klub gründen. Ziel ist es bei der Wien Wahl im nächsten Jahr H.C. Strache den wiedereinstieg in die Politik zu ermöglichen.

Angesichts der zahlreichen Vorwürfe die gegen Strache erhoben werden, von Spesenbetrug bis hin zum Mandatsverkauf ist es allerdings äußerst fraglich ob diesem Unterfangen Erfolg beschieden ist.

Erfreut zeigte sich daher auch FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer in einer ersten Reaktion. In einer scherzhaften Anlehnung an die einstige, und mittlerweile von der Oberfläche verschwundenen, Haider-Abspaltung BZÖ taufte er die Minigruppe der drei Renegaten BZI, „Bündnis Zukunft Ibiza“ die der FPÖ nun den „Rucksack“ abgenommen hat.

Tatsächlich bedeutet dieser Schritt auch den längst erwarteten Trennstrich zwischen dem einstigen, durchaus verdienstvollen, mit seinem Ibiza-Auftritt aber untragbar gewordenen Parteiobmann Strache und der dadurch unter Dauerbeschuss stehenden FPÖ.

Ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk, das Baron da seiner einstigen politischen Heimat gemacht hat?!

