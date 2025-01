FPÖ triumphiert: Die Brandmauer brennt – ÖVP im freien Fall

Autor: A.R.

Die von der Lazarsfeld-Gesellschaft durchgeführte Umfrage zeichnet ein klares Bild: Während die FPÖ weiter an Zustimmung gewinnt, versinkt die ÖVP mit ihrem neuen Parteichef Christian Stocker in der Bedeutungslosigkeit. Die einstige Kanzlerpartei kommt nur noch auf 17 Prozent, ein Absturz historischen Ausmaßes. Noch absurder: Selbst mit einem Comeback des hochgelobten Sebastian Kurz würde sich an der Misere nichts ändern. Auch er käme auf gerade einmal 19 Prozent – und damit knapp über Andreas Bablers SPÖ, die sich auf einem Allzeittief befindet.

Besonders lächerlich war jedoch das unwürdige Schauspiel der ÖVP, die ernsthaft mit einer Ampelkoalition aus SPÖ, Grünen und Neos verhandelte. Eine Koalition, die völlig entgegen dem Willen der Wähler gestanden hätte. Die FPÖ, klarer Wahlsieger mit über 28 Prozent, wurde bewusst ausgeklammert, um eine ideologische Abgrenzung aufrechtzuerhalten. Statt den Volkswillen zu respektieren, versuchte die ÖVP, eine künstliche Mehrheit zu basteln – mit Parteien, die den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verfall Österreichs zu verantworten haben. Das Ergebnis dieser Strategie? Historische Verluste und ein Absturz in die politische Bedeutungslosigkeit.

Fast amüsant wird es, wenn man an den Bundespräsidenten denkt. Alexander Van der Bellen, der sich als Retter der Demokratie aufspielte, zeigte in seiner Verweigerung gegenüber der FPÖ, was echte Scheinheiligkeit ist. Demokratiebereitschaft? Fehlanzeige. Jetzt liegt das Ergebnis klar auf dem Tisch, und die ÖVP hat ihre Quittung bekommen. Wer den Wähler ignoriert, wird vom Wähler ignoriert.

Fazit: Die FPÖ zeigt, dass konsequente Politik belohnt wird, während das Establishment in seiner Abgehobenheit versinkt. Die Brandmauer ist gefallen, und mit ihr die Glaubwürdigkeit der Altparteien.