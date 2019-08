Gleichheit versus Freiheit. Kolonne versus Linie

Ungleichheit bekämpfen. Das Motto des jüngsten G 7-Gipfels. Nicht umsonst in Frankreich. Der israelische Historiker Dan Diner schrieb in seinem Werk: Das Jahrhundert verstehen, über die beiden Deutungslinien des 20. Jahrhundert. Eine nationale Deutungslinie und eine ideologische Deutungslinie. Überschneidungen, Auslassungen sowie parallele Verläufe sind vorprogrammiert.

Großmächte versus Großmächte in den beiden Weltkriegen. Ideologien versus Ideologien im Kalten Krieg. Mit den berühmten Ausnahmen, die die Regeln bestätigen. Diner unterschied zwei grundsätzliche Herangehensweisen an westliche gesellschaftliche Formen, die der französischen Revolution entspringen bzw. dem Widerstand gegen ebendiese.

Das oberste Prinzip der Gleichheit in Frankreich. Gemeinsam mit dem metrischen System unter Bedeckung napoleonischer Bajonette in Kontinentaleuropa verbreitet. Das oberste Prinzip der Freiheit in Großbritannien. Gemeinsam mit Meilen, Yards, Fuß und Inches unter Bedeckung der Kanonen der Royal Navy in Übersee verbreitet.

Diesem Kulturkampf entspringt eine nette Anekdote: Eine junge amerikanische Lady im 19. Jahrhundert meinte auf die Unterschiede zwischen Amerika und Deutschland angesprochen, dass in Amerika alles erlaubt sei, was nicht ausdrücklich verboten wurde. In Deutschland ist alles verboten, was nicht ausdrücklich erlaubt wurde. Eine ältere deutsche Dame erwähnte gegenüber einer jungen amerikanischen Lady: Wir haben so viel gemeinsam. Ihr „God damn“ ähnelt unserem „Ach Gottchen.“

Im Zweifel entscheidet sich der Angelsachse für die Freiheit. Im Zweifel entscheidet sich der Kontinentaleuropäer für die Sicherheit. Oder wie es ein französischer Politiker einst auf den Punkt brachte: Europäer sind Amerikaner, die nicht den Mut hatten, ein Schiff zu besteigen.

Unfreiheit bekämpfen als Motto für den G 7-Gipfel hätte auch zu Malversationen geführt. Die unterschiedlichen Haltungen zu den Protesten in Hongkong. Die unterschiedlichen Haltungen zum Brüsseler Bürokratismus. Die G 7 sind nicht mehr das Sprachrohr des Westens gegen den Kommunismus. Sie sind auch nicht das Sprachrohr des Westens gegen andere bedrohende Kulturkreise.

Sie sind der kleinste gemeinsame Nenner. Getrennt durch Deutungslinien. Eine Manifestation der Rückkehr des 19. Jahrhunderts.

