„Heilige Greta“ im Corona-Schnee untergegangen?

Tirol und Kärnten versinken in Schneemassen. Von Greta Thunberg hört man nichts.

Das Neujahres Wochenende war von besonders viel Schnee geprägt, vor allem in Tirol und in Teilen Kärntens. Zahlreiche Feuerwehreinsätze, sowie Straßensperren mussten im Süden Österreichs die Sicherheit aufrecht erhalten.

In Lienz (Osttirol) stürzte am gestrigen Samstagabend ein Lagerhausgebäude ein. Die Nußdorfer Straße wurde auf einer Länge von 70 Metern verschüttet. Der Dachstuhl und das Mauerwerk türmten sich um die sieben Meter hoch. Die Felbertauernstraße wurde wegen der hohen Lawinengefahr gesperrt. Auch auf die Defreggentalstraße war am Samstagabend eine Lawine niedergegangen. Nach wie vor war Osttirol nur über Umwege erreichbar

In den südlichen Region Osttirols bleibt die bereits gefährliche Lawinenstufe 4 aufrecht. Der Warndienest erklärte, dass am Samstag mehr als 60 Zentimeter Neuschnee gefallen seien. In allen Höhenlagen seien vermehrt kleine und mittlere trockene Lockerschneelawinen zu erwarten. Abseits gesicherter Pisten sei die Situation für Wintersportler generell “heikel”.

Auch in Kärnten wurden von Samstag bis Sonntagvormittag 129 Einsätze von 71 Feuerwehren verzeichnet. Die Bezirke Spittal an der Drau, Villach-Stadt und Villach-Land, Feldkirchen und Klagenfurt-Land waren besonders betroffen. Im Bleiberger Hochtal (Bezirk Villach-Land) fielen fast 90 Zentimeter Schnee. Drei Wohnhäuser mussten evakuiert werden.

Anderenorts hatten die Einsatzkräfte zusätzlich mit Regen erschwertem Schnee zu kämpfen, Bäume stürzten unter der hohen Schneelast um und blockierten Straßen, Schneeglätte war auch der Grund für vier Verkehrsunfälle. Es galt Kettenpflicht für alle Fahrzeuge.

Während Österreich schon seit September im Schnee, und seit März in der Corona-Krise untergeht, ist es um Greta Thunberg erstaunlich ruhig geworden. Vor einem Jahr bejubelte das Europa mit tobenden, stehenden Applaus die junge Instrumentalisierte wie einen Heiland in letzter Not, die winterlichen Verhältnisse sind ganz eindeutig nicht über den Kilmaschutz kritisierbar. Offenbar ist der Covid-Virus besser zur Angstmache und Kontrolle geeignet.

[Autor: A.T. Bild: Wikipedia/European Parliament from EU – Greta Thunberg urges MEPs to show climate leadership Lizenz: CC BY 2.0]