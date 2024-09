Heino: „Deutschland braucht einen Trump, der für sein Volk da ist“

Autor: B.T. Bild: Wikipedia/Sven Mandel Lizenz: CC BY-SA 4.0

Anders als viele im Musikbetrieb Tätige, die meinen, vom hohen Ross herab die Bevölkerung mit ihren linken Ansichten belehren zu müssen, hielt sich der Schlagersänger Heino bisher mit politischen Aussagen zurück. Doch damit ist nun Schluss. In einer in sozialen Medien veröffentlichten Videoansprache erklärte er, es mache ihm große Sorgen, was in der Bundesrepublik Deutschland geschieht: „Es kann nicht sein, dass man in Deutschland Angst haben muss, dass man irgendwo abgestochen wird. Wir wollen keine Messerstecher haben, wir wollen uns in unserem Land sicher fühlen.“

Heino ist der Ansicht, dass Deutschland Politiker brauche, die sich um Deutschland kümmern und bemühen und nannte in diesem Zusammenhang den CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz und den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Aber nicht nur das: „Deutschland braucht einen Trump, der für sein Volk da ist.“ Er, Heino, sei gerade in den Vereinigten Staaten gewesen und habe mit vielen Leuten gesprochen, die Trump wählen, und „so einen Mann brauchen wir hier in Deutschland“. Zwar sei Trump laut und poltere, was auch der frühere bayrischer Ministerpräsident Franz Josef Strauß getan habe, „aber er liebt sein Land.

Abschließend kam Heinz Georg Kramm, wie die Schlagerlegende mit bürgerlichem Namen heißt, auf die jüngsten Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen zu sprechen, die Wahlsiege der patriotischen AfD brachten. Während der linksversiffte Kulturbetrieb diesbezüglich über angeblichen „Rechtsextremismus“ herumjammert, machte Heino eine sachlich-nüchterne Analyse: „Das Gejammer nach den Landtagswahlen im Osten war sehr groß. Ich kann es verstehen, aber die Politiker hören nicht zu und wissen überhaupt nicht, was die Menschen wollen. Deswegen sind die Wahlen so ausgegangen, wie sie ausgegangen sind. Da muss man sich nicht wundern.“