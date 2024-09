Hinwendung nach Osten

Autor: B.T. Bild: kremlin.ru Lizenz: CC BY 4.0

Die BRICS-Staatengruppe dürfte bald weitere Mitglieder bekommen. Malaysia und Thailand haben Beitrittsanträge gestellt und auch die Türkei will diesem nichtwestlichen Blick beitreten. „Unser Präsident hat mehrere Male betont, dass wir Mitglied der BRICS werden wollen. Das Verfahren läuft“, sagte ein Sprecher des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan.

Das Bemerkenswerte an den türkischen BRICS-Ambitionen ist, dass mit der Türkei erstmals ein NATO-Mitglied der von China und Russland geführten Gruppe beitreten möchte. Der Beitrittswunsch Ankaras unterstreicht die Verschiebung des geopolitischen Koordinatensystems weg vom Westen. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen berichtete, sei die türkische Regierung der Ansicht, dass sich „das geopolitische Gravitationszentrum“ von den am meisten entwickelten Volkswirtschaften wegbewege. Der Schritt zeige auch, dass Ankara bestrebt sei, „Beziehungen zu allen Seiten in einer multipolaren Welt zu pflegen“ und gleichzeitig seinen Verpflichtungen als wichtiges NATO-Mitglied nachzukommen, so der Bericht weiter. Laut Bloomberg soll der ins Stocken geratene EU-Beitrittsprozess letztendlich ausschlaggebend für den BRICS-Beitrittsantrag gewesen sein.

Seitens der USA gibt es keine Reaktionen auf den BRICS-Beitrittswunsch der Türkei. Offenkundig will Washington einen Streit mit Ankara vermeiden, zumal NATO-Mitgliedern rechtlich ein BRICS-Beitritt nicht untersagt ist. Allerdings ist davon auszugehen, dass eine BRICS-Mitgliedschaft zu einer weiteren Entfremdung zwischen der Türkei und dem Westen führen wird. Michel Duclos, ehemaliger französischer Botschafter in Syrien, merkt gegenüber dem Sender France 24 an, dass der Geist der NATO als Organisation darin bestehe, dass man, wenn man an einem Tisch sitzt, auf sehr vertrauliche Weise Meinungen austauscht und eine „Atmosphäre des Vertrauens“ herrsche. Daher sei der Antrag der Türkei, den BRICS-Staaten beizutreten, „ein bisschen ein Widerspruch dazu ist, ein Verbündeter in der NATO zu sein.“