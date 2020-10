Der britische Wissenschafter Niall Ferguson schrieb vor Jahren das Werk „Der falsche Krieg.“ Hierin ging es um die Überlegung, dass Großbritannien einen Krieg gegen Deutschland 1914 vermeiden hätte sollen. Eine These, die heute jemanden auf den Scheiterhaufen der Cancel Culture führen kann.

Ferguson hat sich ebenfalls erdreistet britische Premierminister zu zitieren, die der Auffassung waren, dass die USA, Großbritannien wie Deutschland ein geopolitisches Triumvirat hätten bilden sollen. Ende des 19. Jahrhunderts bzw. zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Also als die geopolitischen Erwägungen noch Vorrang hatten vor ideologischen Erwägungen.

Wir kennen die Geschichte und können daher Putin abgewandelt zitieren. Die größte geopolitische Katastrophe war die Feindschaft zwischen Anglo-Amerika wie Deutschland. Österreich-Ungarn mitgehangen, mitgefangen. Lange Einleitung, kurze Erklärung: Der britische Außenminister erklärte zu Beginn des Ersten Weltkrieges, dass nun in Europa die Lichter ausgehen.

Der britische Wissenschaftler Neil Ferguson erklärte im Frühling des Jahres 2020, dass im Vereinigten Königreich wie den USA mit Millionen an Toten gerechnet werden müsste, verursacht durch das Corona-Virus. Diese Horrorszenarien haben sich als falsch erwiesen. Ebenso wie andere Szenarien durch Virologen. In Vergangenheit wie Gegenwart.

Unglücklicherweise sitzen noch immer die Experten a la Ferguson, Drosten etc. in den Führungs- bzw. Beratergremien der Regierungen.

Analog zu 1914 muss 2020 prophezeit werden: In Europa gehen die Lichter aus… Spanien, Italien wie Frankreich befinden sich bereits im zweiten Lockdown. Deutschland und Österreich ebenso, lediglich mit Abstrichen. Die Regeln sind derart kompliziert wie irreführend, dass von einem zweiten Lockdown durch Chaos gesprochen werden muss.

Wer sich an die Regeln halten will, muss eine Gebrauchsanweisung mit sich führen, welche Computer, DVD-Player etc. in den Schatten stellt.

Die Einwohner von Kuchl sind die Demonstratoren der neuen Allmacht. Das Virus-Quartett verkündet die neuen Verschärfungen. Sechs Personen in Gebäuden. Zwölf im Freien. Aber nicht im Privaten. Und in der Öffentlichkeit lediglich gemäß Tisch. Oder auch nicht? Oder schon? Maskenpflicht überall? Oder auch nicht? Oder schon? Atteste? Nicht? Schon? Etc.

Der Bürger folgt dem Grundsatz: Macht doch Euren Dreck alleine… Antwort der Regierung: Aber wir haben doch nichts gemacht. Jeder hätte normal weitermachen können. Nur unter Beachtung der Regeln…

PS: Die Verkündung des Quasi-Lockdowns eine Woche nach der Wien-Wahl demonstriert, dass man sich nicht einmal mehr die Mühe macht den Anschein zu wahren. Ansonsten hätte man zwei oder drei Wochen gewartet.

PPS: Hätte man sich den 3. Oktober wie den 10. Oktober und die Möglichkeit zum Protest bei der Wien-Wahl nicht so leicht aus der Hand nehmen lassen, wäre der zweite Lockdown ebenfalls nicht so leicht von der Hand gegangen…

PPPS: Im Frühjahr erreicht Europa der erlösende Impfstoff. Die Skeptiker, Leugner und Gefährder stehen als Covidioten da. Vertraut nunmehr nur noch der Regierung wie den Mainstreammedien. In allen Belangen. Und allen kommenden Krisen. So sieht es das Drehbuch vor…

