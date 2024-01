„Karl“ der Letzte“ – Hafenecker kritisiert Nehammer nach ORF-Pressestunde

Autor: A.R. Bild: Wikipedia/Bundesministerium für Finanzen Lizenz: CC BY 2.0 AT DEED

FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker übt in seiner jüngsten Stellungnahme scharfe Kritik an Bundeskanzler Karl Nehammer und der ÖVP. Er wirft ihnen vor, sich mehr um Machterhalt als um die Bedürfnisse der österreichischen Bevölkerung zu kümmern.

In einer kritischen Bewertung von Bundeskanzler Karl Nehammers Auftritt in der ORF-„Pressestunde” spricht Christian Hafenecker, Generalsekretär der FPÖ, von einer „Selbstentlarvung” der ÖVP-Politik. Hafenecker bemängelt, dass die ÖVP, gefangen in der Angst vor Machtverlust, die Interessen der Österreicher ignoriere. Besonders betont er die Diskrepanz zwischen den Versprechungen und Taten der Regierung in Bereichen wie Wirtschaft, sozialer Sicherheit und Identitätswahrung. Die Aussage „Haben fertig!” unterstreicht Hafeneckers Ansicht, dass die ÖVP ihre Glaubwürdigkeit eingebüßt hat.

Hafenecker hebt hervor, dass die ÖVP unter Nehammer konstant die Interessen der EU-Eliten über jene der eigenen Bevölkerung stelle. Er prognostiziert, dass ein Volkskanzler wie Herbert Kickl die versteckten Missstände in Verwaltung und Justiz aufdecken und die Prioritäten der Politik neu ausrichten würde. Diese Rhetorik spiegelt eine zunehmende Frustration über die gegenwärtige politische Führung und ein Verlangen nach einem radikalen politischen Wandel wider.