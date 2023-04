Kauft Selenski mit US-Steuergeld billigen Diesel von Russland?

Autor: B.T. Bilder: Wikipedia/President Of Ukraine Lizenz: CC0 1.0

US-Aufdeckungsjournalist Seymour Hersh erhebt brisante Korruptionsvorwürfe gegen die Ukraine

In Sachen Ukrainekrieg hat der renommierte US-amerikanische Enthüllungsjournalist Seymour Hersh, der die Sprengung der Nord Stream-Pipeline durch die USA bekannt gemacht hat, weiter Brisantes zu berichten. Diesmal geht es um Korruption, die bis in höchste Kreise in Kiew reicht, sowie um den Schaden für die US-Steuerzahler in dreistelliger Millionenhöhe.

Hersch schreibt auf seiner Internetseite, dass sich die ukrainische Regierung unter Leitung von Wolodimir Selenski den lebensnotwendigen Dieselkraftstoff, der die ukrainische Armee in ihrem Krieg gegen Russland in Bewegung hält, vom amerikanischen Steuerzahler teuer bezahlen lässt. Es sei zwar nicht bekannt, wie viel die US-Regierung der Ukraine für eine Gallone (ca. 3,8 Liter) zahle, schreibt der Aufdeckungsjournalist weiter und verweist auf den jahrzehntelangen US-Krieg in Afghanistan. Hier zahlten die Vereinigten Staaten bis zu 400 Dollar pro Gallone für den Transport von Benzin von einem Hafen in Pakistan per LKW oder Fallschirm nach Afghanistan.

Das Selenski-Regime dürfte den benötigten Kraftstoff jedoch weitaus billiger kaufen und die Differenz einstecken. Denn Hersh verweist auf eine Schätzung von Analysten des Auslandsgeheimdienstes CIA, wonach im vergangenen Jahr mindestens 400 Millionen Dollar veruntreut wurden. Und ein anderer Experte habe das Ausmaß der Korruption in Kiew mit dem des Afghanistankrieges verglichen.

Wenn es um eigene finanzielle Vorteile geht, scheint das Selenski-Regime auch die Feindschaft zu Russland zu vergessen. Denn Hersh berichtet, dass „Selenski den Treibstoff von Russland gekauft hat, dem Land, mit dem sich er und Washington im Krieg befinden, und dass der ukrainische Präsident und viele in seinem Gefolge unzählige von den amerikanischen Dollars abgeschöpft haben, die für Dieselzahlungen vorgesehen waren“. Außerdem zitiert Hersh eine namentlich nicht genannte US-Geheimdienstquelle: „Selenski hat von den Russen billigen Diesel gekauft. Und wer bezahlt das Öl und Gas? Wir sind es. Putin und seine Oligarchen verdienen daran Millionen.“