Krisenmanager Trump vorzeitig nominiert

US-Präsident Donald Trump konnte sich die Nominierung für den Parteitag der Republikaner sichern. Bei den Vorwahlen seiner Partei erhielt er in Illinois und in seinem Heimatstaat Florida ausreichend Delegiertenstimmen.

Bemerkenswert ist nach wie vor die hohe Wahlbeteiligung wie die breite Unterstützung für den Präsidenten. Illinois: 96 Prozent. Florida: 94 Prozent. Anderen Amtsinhabern wie Obama, Bush und Clinton war die Nominierung durch ihre Partei zwar sicher, jedoch stimmten die eigenen Anhänger in geringeren Ausmaßen ab. Sowohl in absoluten, als auch in relativen Zahlen.

Dies belegt eines deutlich: Trotz Unkenrufen des Establishments, des Mainstreams und der europäischen Medien ist das Vertrauen der Konservativen in ihren Präsidenten ungebrochen. In Krisenzeiten schart man sich um einen starken Anführer, der kühlen Kopf bewahrt. Und einen kompetenten Krisenstab um sich versammelt. Dies bestätigten jüngst auch deutsche Experten, die fieberhaft an einem Impfstoff gegen das Corona-Virus arbeiten.

Unterdessen hat der potentielle Herausforderer Joe Biden noch einen langen Weg vor sich. Er konnte zwar drei Staaten für sich entscheiden, jedoch hält er bei 1.150 Delegiertenstimmen. Bernie Sanders kann 860 Delegierte hinter sich wissen. Biden ist am ersten halben Weg zu den benötigten 2.382 Delegierten.

Eine Nominierung ist sehr wahrscheinlich. Jedoch ist der Jubel verfrüht. Gerade als Herausforderer mitten in einer Krise. Florida gewann Biden 62 zu 23, Illinois 60 zu 36 und Arizona 44 zu 32.

Unterdessen wird eines immer klarer: Die gesamte industrialisierte Welt ist vom Virus betroffen. Von Ausgangsbeschränkungen, Grenzschließungen, Geschäftssperren, dem Herunterfahren der Wirtschaft, staatlichen Investitionen, ungeplanten Mehrausgaben usw. Von China über Japan, Südkorea, Taiwan, Australien, Europa und den USA verbleibt niemand verschont.

Was sich jedoch weisen wird, ist die Frage, welche Nationen waren kräftig genug bzw. ausreichend konstituiert um diesen Einschlag zu überdauern. Die Krise gewinnt, wer sich am schnellsten erholt. Dank der Steuersenkungen, der Fed-Reserven, der Deregulierungen, der Entflechtungen der letzten drei Jahre haben die USA in diesem Poker die besten Karten.

