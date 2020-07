Laut türkischen Medien droht einer Million Deutsch-Türken der Verlust der deutschen Staatsbürgerschaft

Den betroffenen Türken, die in Deutschland leben, wird angeblich von deutschen Behörden der unrechtmäßige Erwerb der zweiten, türkischen Staatsbürgerschaft vorgeworfen

Informationen aus der Türkei zufolge, sollen mehrere deutsche Behörden über die unerlaubten Doppelstaatsbürgerschaften von türkischen Medien aufgeklärt worden sein. Laut den Medien Sözcü und Hurriyet.de, wurden Briefe von nordrhein-westfälischer Bürgerämtern verfasst, die die betroffene Deutschtürken über die Aufhebungsentscheidung in Kenntnis setzen sollen. In sozialen Medien wird auch gemunkelt, dass die Daten aus Wahllisten für das Verfassungsreferendum in der Türkei 2017 stammen. Andere Berichte vermuten bereits ab dem Jahr 2000 eine unrechtmäßige Erwerbung der türkischen Staatsbürgerschaft. Etwa eine Million Deutschtürken sollen derartig vorgegangen sein und somit wissentlich gegen das deutsche Ausländerrecht verstoßen haben.

Die Medien und die Behörden aus der Türkei sehen dieses Thema relativ locker. Während diese Meldung bei Deutschen Ämtern allerdings zur Alarmbereitschaft führte. Die bundesdeutschen Behörden sollen bei gleichartigen Fällen schnell eingegriffen haben und die deutsche Staatsbürgerschaft den Türken oder anderer eingewanderter Gruppierungen aberkannt haben. Zwar können die Betroffen um eine neue Staatsbürgerschaft ansuchen, dennoch erwiesen sich solche Fälle in der Vergangenheit meistens als langwieriges und juristisches Problem. Immerhin kann die Annullierung der Staatsbürgerschaft sogar zur Ausweisung führen.

Die rege diskutierten Artikeln fanden an vielerlei Stellen Zustimmungen. Viele Nutzer begrüßen diese Meldung, da die Loyalität zahlreicher Deutschtürken ohnehin der Türkei gelte. Andersdenkende, vornehmlich Linksextreme, sehen nicht ein, warum aus politischen Gründen derartig viele Fälle zur Aberkennung der deutschen Staatsbürgerschaft führen sollten.

[Autor: A.P. Bild: Wikipedia/PEadTidBRD-Helferlein Lizenz: CC BY-SA 3.0]