Ulbricht lässt grüßen

Reaktionäres Tagebuch

Der Verfasser dieser Zeilen ist einigermaßen konsterniert. Comical Ali lebt. Lange Zeit galt er als verschollen. Im Bagdad des Jahres 2003 hielt der Propagandaminister des Regime Hussein eine legendäre Pressekonferenz ab. Es befinden sich keine amerikanischen Truppen in Bagdad. Zwischenzeitlich konnte sogar auf CNN beobachtet werden, wie amerikanische Truppen in Bagdad vordringen. 17 Jahre später würden CNN, NY Times, Washington Post und Co. Comical Ali Recht geben.

Präsident Bush hat nicht das Recht zu behaupten, dass sich amerikanische Truppen in Bagdad befinden, wenn die rechtmäßige, international anerkannte, irakische Regierung das Gegenteil behauptet. So ähnlich wäre heute die entsprechende Schlagzeile der amerikanischen Mainstreammedien.

Jedoch wird es noch gruseliger. Nicht nur Comical Ali ist wiedererstanden. Auch Walter Ulbricht erfreut sich allerbester Gesundheit. Lange wurden Gebeine des ehemaligen DDR-Diktators in einem Grab tief unter der Erde vermutet und seine Seele einige Kilometer darunter in der ewigen Verdamnis.

Aber er steht ebenso quicklebendig wie frisch und munter uns. Nicht nur sein Geist, seine Seele, seine Ideologie wie seine Überzeugungen, sondern auch seine unverschämte Lüge vor der Menschheit wie der westlichen Zivilisation: Niemand hat die Absicht eine Mauer zu errichten.

Und wieder muss ein bemerkenswerter Unterschied innerhalb der westlichen Medien zur Kenntnis genommen werden. Damals waren sich Liberale wie Konservative, Demokraten wie Republikaner, Sozialdemokraten wie Christdemokraten etc. einig: Der so genannte anti-faschistische Schutzwall stellt ein Verbrechen an der Menschlichkeit dar.

Heute würde sich dies folgendermaßen lesen: Die international anerkannte Regierung der ostdeutschen Volksrepublik hat ebenso entschieden wie entschlossen Maßnahmen ergriffen, um der ständigen imperialistischen Unterwanderung wie Infiltration einen dauerhaften und wirksamen Riegel vorzuschieben. Behauptungen im Hinblick auf gegenteilige Auffassungen entspringen der korrupten und niederträchtigen Presse eines faschistischen, den gerechten Klassenkampf torpedierenden Regimes.

Psychotisch? Wahnwitzig? Surreal? Absurd?

Mal sehen.

New York, Seattle, Portland, Chicago und andere Städte leiden unter Gewalt, Chaos, Anarchie, Brandschatzung etc. Ihre Bürgermeister sprechen von friedlichen Protesten der s genannten „Black Lives Matter“-Bewegung. Die Bundesregierung könnte die Hände in den Schoß legen. New York, Oregon, Washington State und Illinois sind für Republikaner seit Reagan und Bush sen. verlorenes Terrain. Politisch.

Dennoch werden durch US-Präsident Trump Beamte der unterschiedlichen bundespolizeilichen Behörden in die Brennpunkte entsandt. Wo demokratische Bürgermeister und Gouverneure auf dem Opferaltar ihrer Schutzbefohlenen eine Falle erreichtet haben. Komm mit Einheiten der Bundesregierung. Wir werden Putsch und Faschismus krakeelen.

Die Mainstreammedien folgen dieser Erzählung. Wie die Prawda der Erzählung von Ulbricht folgte…

[Autor: G.B. Bild: Bundesarchiv, Bild 183-J1231-1002-002 / Spremberg, Joachim Lizenz: CC-BY-SA 3.0]