Mainstream-Medien bringen Fake-News über „Donbass-Separatisten”

Die italienische Polizei fand bei einer Razzia in rechtsextremen Gruppierungen zahlreiche NS-Devotionalien und Waffen. Fast alle westlichen Mainstream-Medien verdrehten in ihren Berichten die Fakten.

Die italienische Polizei fand am Montag im Zuge einer Durchsuchung in Norditalien haufenweise NS-Devotionalien und Waffen, darunter sogar eine Luft-Luft-Rakete. Die Aktion sei laut Polizei das Resultat einer einjährigen Untersuchung rechtsextremer Bewegungen, welche „gegen die Separatisten” in der östlichen abtrünnigen Region der Ukraine Donbass gekämpft hätten.

Doch trotz des unmissverständlichen Wortlauts des Polizeiberichtes, berichteten linke Mainstream-Medien wie CNN, BBC, aber auch deutsche Medien wie Spiegel, TAZ und Welt das genaue Gegenteil: Statt über in dem Polizeibericht der italienischen Einsatzkräfte aufgeführte Verbindung zwischen den italienischen Rechtsextremen mit ukrainischen Neonazis zu berichten, behaupteten besagte Medien in ihren Berichten, dass die italienischen Rechtsextremen mit den von „Russland unterstützten Donbass-Separatisten” in Verbindung stünden.

Fälschlich berichteten Reuters, The Guardian, CBS, CNN und BBC, dass die italienischen Rechtsextremen „an der Seite russisch unterstützter separatistischer Kräfte in der Ostukraine gekämpft hätten” Wörtlich: „am russisch unterstützten Aufstand teilgenommen haben”

Wie es zu dieser Faktenverdrehung kam, ist unklar. Vermutlich handelt es sich dabei um einen russlandfeindlichen Akt, denn dass linke Medien gerne über Russland und seinen Präsidenten herziehen ist in der Vergangenheit ja bereits zur Genüge geschehen.

[Autor: A. P. Bild: CNN, BBC, Reuters Lizenz: –]