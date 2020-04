Misstraue den Chinesen…

und auch der EU – Reaktionäres Tagebuch

Der Verfasser dieser Zeilen ist einigermaßen konsterniert. Vor kurzem kam er zu dem Schluss, dass die aktuelle China-Virus-Krise als eine Form der biologischen Kriegführung gepaart mit hybrider Kriegführung betrachtet werden könne. Die ersten Pesttoten, welche als Munition für Katapulte missbraucht wurden, waren schließlich nicht in Laboren gezüchtet worden. Ebenso wenig Fäkalien, die durch Artilleristen auf Kartätsch-Munition gelangten. Ebenso wenig Pockeninfizierte Decken etc.

Ungustiös, jedoch nachvollziehbar. Wenn man schon mit Seuchen im eigenen Heerlager kämpfen muss, kann man dem Gegner ebenso gut bereichern, um Waffengleichheit herzustellen.

So wurde die biologische Kriegführung aus der eigenen Not heraus geboren. Nicht nur Autoren von Thrillern oder Drehbüchern könnten sich durch die aktuellen Ereignisse inspiriert fühlen, sondern auch Terroristen wie Schurkenstaaten. Und die Aufgabe von Sicherheitsexperten wie Politikern zivilisierter Staaten ist es, sich in die Lage potentieller Gegner zu versetzen. Und so das Undenkbare zu denken. Um rechtzeitig Gegenstrategien zu entwickeln. Auch wenn es westlichen Politikern schwerfällt, derartige Möglichkeiten in Betracht zu ziehen. Sie sind skrupellosen Gegnern jederzeit zuzutrauen.

Verschwörungstheorie?!

So wurde die Verschwörungstheorie verbreitet, dass Aids dazu diene die afrikanische Bevölkerung zu reduzieren. Experten sahen sich gezwungen mittels zynischer Argumentation diese Frühform von Fake News zu widerlegen: Es tötet zu langsam.

Ähnliche Verschwörungstheorien mussten im Hinblick auf Ebola widerlegt werden: Es tötet zu schnell.

Diese Kultur des Denkens ist dem Westen abhold. Das Individuum ist wertvoll. Opfer müssen einer sorgfältigen Abwägung vorangehen, die eine Unausweichlichkeit voraussetzt.

Um jedoch dem Gegner einen Schritt voraus zu sein oder heimliche Angriffe zu entdecken, muss eine Kultur des Denkens berücksichtigt werden, die das Kollektiv dem Individuum überordnet. Oder die Sakralität der Realität.

So muss mit der Möglichkeit gerechnet werden, dass Selbstmordattentäter nicht nur Sprengstoffgürtel tragen, sondern auch Viren in sich tragen ohne Symptome zu zeigen. Die demographischen Verhältnisse würden die Bevölkerung mit Migrationshintergrund in einem geringeren Ausmaß treffen, als die Bevölkerung ohne Migrationshintergrund.

So muss mit der Möglichkeit gerechnet werden, dass die zögerlichen Reaktionen des totalitären chinesischen Regimes einer Überlegung der Wiederherstellung der Waffengleichheit entsprangen. Die Pesttoten per Katapult wichen den chinesischen Gastarbeitern in Italien.

Was sagen die Fakten?

Ziehen wir die gesicherten Fakten heran. Das Virus sprang auf einem Wildtiermarkt in China auf den Menschen über. Barbarische Essgewohnheiten, welche vor der Globalisierung für ein Naserümpfen sorgten, sorgen nun für eine Infizierung der Weltwirtschaft. Ähnliche Barbareien im Amazonas und an vergleichbaren Orten tun es noch immer ohne Folgeschäden für die zivilisierte Welt. Der Kulturrelativismus sollte deswegen nicht aufgegeben werden. Jedoch muss der Westen gerüstet sein. Der Westen muss sich schützen. Er darf nicht missionieren. Und der Verfasser dieser Zeilen empfand chinesisches Essen als schmackhaft, in der für Westler akzeptablen Form.

Weitere gesicherte Fakten: Das Virus fand von China aus seinen Weg Richtung Italien. Dort leben 250.000 bis 300.000 Chinesen von denen viele noch das Neujahrsfest in ihrer Heimat begangen. Eine Kontrolle fand nicht statt. Nach dem Ausbruch in Italien verbreitete sich das Virus über Europa und von dort in der restlichen Welt. Einen weiteren Hotspot neben Italien bildet Spanien.

Die dortige Verbreitung stellt eine weitere ironisch-tragische Reaktion auf äußerliche Bedrohungen dar, die die Axt an die Wurzel der westlichen Kultur legen. Die islamistischen Anschläge von 2004 spülten eine linke Regierung an die Macht, welche die Homoehe und ähnliches einführte. Das chinesische Virus von 2020 wurde durch die links-feministischen Aufmärsche am Internationalen Frauentag verbreitet.

Die Conclusio aus den gesicherten Fakten: Die KP China sowie die EU tragen die Schuld an der Verbreitung des China-Virus. Somit tragen sie auch die Schuld am Leid, an der Not wie an den entstandenen Schäden wie an dem noch zu erwartenden Unbill.

Dass es sich in beiden Fällen um Institutionen handelt, welche sich anmaßen die Natur des Menschen zu verändern, um im Diesseits eine höhere Form des Zusammenlebens, ähnlich dem Jenseits, herbeizuführen, unter Missachtung von Werten, Traditionen, Familie wie Naturgesetze, stellt keinen Zufall dar. Wenn auch keinen bewussten Plan. Dasselbe Ungeheuer des Totalitarismus gebar Hitler und Stalin, die einander aufs Blut bekämpften. Die sozialwissenschaftlichen Ingenieure wie Mechaniker der menschlichen Natur gleichen sich früher oder später immer einander an. Im Gleichschritt wie im Gegenschritt.