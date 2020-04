Sanders beendet Rennen um das Weiße Haus

Jedoch setzt er Kampf um Linie der Demokraten fort

Bernie Sanders beendet seine Kampagne. Zwar gibt es noch keine Zahlen aus Wisconsin, wo die Vorwahl aufgrund eines Gerichtsbeschlusses, doch noch durchgeführt wurde, aber Sanders bekundete seine Bewegung könne keine 300 Delegiertenstimmen mehr aufholen.

Sektkorken in der Zentrale der Demokraten knallen zu lassen ist dennoch verfrüht. Nicht nur weil viele Mitarbeiter vermutlich im Home-Office sind und überschwängliche Partys in Seuchenzeiten unangebracht sind, sondern auch weil Sanders seine Bemühungen Delegiertenstimmen zu gewinnen keineswegs eingestellt hat. Mit so vielen Delegierten als möglich möchte er den Kurs der demokratischen Partei weiterhin auf stramm links halten. Im Durchschnitt der Umfragen kommt Biden auf knapp über 50 Prozent. Sanders auf knapp über 30. So kann er nach wie vor ein gehöriges Wörtchen mitzureden haben.

Präsident Trump kommentierte Sanders Schritt als erneuten Sieg des demokratischen Establishments über den unkonventionellen Außenseiter. Hätte Warren ihre aussichtslose Kampagne rechtzeitig eingestellt, wäre Sanders aus dem Super Tuesday siegreich hervorgegangen. So wurden die Anti-Establishment-Leute wieder um eine Chance betrogen.

Zugleich sprach der Präsident eine Einladung an die Sanders-Unterstützer aus. Denn in Fragen der Handelspolitik gibt es viele Übereinstimmungen. Übereinstimmungen, welche ob der China-Virus-Krise, eher abnehmen werden.

Apropos China-Virus-Krise. Die Umfragen zeigen einen deutlichen Anstieg im Hinblick auf das Vertrauen der amerikanischen Bürger in ihren Präsidenten. Das Krisenmanagement überzeugt nicht nur Republikaner, sondern auch verstärkt Unabhängige, wie auch Demokraten.

Die Mehrheit der Amerikaner glaubt an eine rasche Erholung der Wirtschaft. Entweder noch in diesem Jahr oder im nächsten Jahr. Dem amtierenden Präsidenten werden am ehesten die Kompetenzen zugetraut, dass er die Nation wieder dorthin bringt, wo er sie mittels Steuersenkungen, Deregulierungen und Handelspolitik vor der China-Virus-Krise hingebracht hatte. Nach dem Sieg über das China-Virus.

[Autor: G.B. Bild: Wikipedia/Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America Lizenz: CC BY-SA 2.0]