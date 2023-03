Münster: Unbekannter mit „südländischem Aussehen” ersticht 31-jährigen

Autor: A.R. Bilder: Wikipedia/Florian Adler Lizenz: GNU

NRW: Ein 31 Jahre alter Mann ist beim Volksfest „Send“ mit dem bislang unbekannten Täter in Streit geraten, woraufhin dieser ihn mit einem Messer meuchelte.

Die Auseinandersetzung soll sich bei einem Karussell, das auf dem Schloßplatz (vormals Hindenburgplatz) aufgestellt war, ereignet haben soll.

Das 31 Jahre alte Opfer verstarb nach vergeblichen Reanimationsmaßnahmen noch vor Ort. Der geflüchtete Täter hatte ihm das Messer direkt ins Herz gestoßen.

Laut Polizei soll der Angreifer circa 1,80 Meter groß sein. Er trägt schwarze, an der Seite kurz rasierte Haaren und war in einer hellgrauen Jogginghose mit gleichfarbigem Kapuzenpullover bekleidet. Weiters hieß es, der Mörder hätte ein „südländisches“ Aussehen. Außerdem soll er in Begleitung gewesen sein.

Zur etwa gleichen Zeit des vergangenen Jahres hatte sich ein ähnlicher Fall im Sauerland ereignet. Zwei Besucher, bei denen es sich um Vater und Sohn handelte, gerieten in einen Streit mit sechs Ausländern, die „zufälligerweise“ auch als „Südländer“ beschriebenen wurden. Die jungen Migranten schossen nach Eskalation wild um sich und töteten dabei einen offenbar unbeteiligten 40jährigen.

Es macht einen fassungslos, wie deutsche und österreichische Medien bewusst die Herkunft von Mördern, Vergewaltigern und anderen Kriminellen verschweigen, um ja nicht „rassistisch“ zu sein oder Fremdenfeindlichkeit aufkeimen zu lassen. Die Bevölkerung wird gezielt belogen oder zumindest im Unklaren gelassen, damit die Multi-Kulti Agenda auch weiter vorangetrieben werden kann.