Umfrage: AfD überholt Grüne

Autor: B.T. Bilder: Wikipedia/PantheraLeo1359531 Lizenz: CC BY 4.0

Ampel-Koalition ohne Mehrheit im Bundestag

Kriegshetze betreiben, die Leute mit Verboten gängeln sowie Wohlstand und den Wirtschaftsstandort Deutschland gefährden bekommt den Grünen offenkundig gar nicht gut. In einer von der „Bild“-Zeitung veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA liegen die Grünen in der Sonntagsfrage nur mehr bei 15 Prozent. Das ist in etwa so viel wie sie bei der Bundestagswahl 2021 erhalten hatten.

Bitter für die Grünen muss sein, dass sie in dieser Umfrage von der AfD überholt wurden. Wären am Sonntag Bundestagswahlen, dann könnten die Patrioten mit 16 Prozent rechnen. Zum Vergleich: Bei der Bundestagswahl 2021kam die AfD auf 10,3 Prozent. Für die AfD macht es sich also bezahlt, eine wirkliche politische Alternative zu sein.

Auch wenn Umfragen nur ein Stimmungsbild sind und daher mit einer gewissen Vorsicht zu betrachten sind, so zeigt sich dennoch, dass die rot-grün-gelbe „Ampel“-Koalition bei den Bundesdeutschen „unten durch“ ist. Die SPD liegt bei 21 Prozent, die Grünen, wie bereits erwähnt, bei 15 Prozent, und die FDP bei acht Prozent, mach zusammen also 44 Prozent. Umgerechnet in Mandaten, kommt die Ampel-Koalition nach derzeitigem Stand nur auf 298 von 630 Sitzen im Bundestag.

Wären am Sonntag Bundestagswahlen, könnte die Union mit einem klaren Wahlsieg rechnen. In der INSA-Umfragen liegen CDU und CSU bei 28 Prozent. Für die unter der Bezeichnung „Linke“ firmierenden Kommunisten wäre der Einzug in den Bundestag eine Zitterpartie. Sie liegen exakt an der Fünf-Prozent-Hürde.