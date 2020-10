Neue Migrantenkarawane auf dem Weg in die USA

1.000 illegale Einwanderer überrennen guatemaltekischen Grenzposten

Von Honduras aus befindet sich eine Migrantenkarawane Richtung Norden, also Richtung USA. Mehr als 3.000 Migranten überquerten bereits illegal die Grenze ins Nachbarland Guatemala. In sozialen Netzwerken sind Bilder und Videos zu sehen, wie sie aufgrund ihrer schieren Masse die Grenzposten gewissermaßen überrennen. Beim Grenzübergang Corinto sammelte sich eine Menge von rund 1.000 Migranten, und die bewaffneten guatemaltekischen Grenzbeamten waren nicht in der Lage, die Eindringlinge nach Honduras zurückzudrängen. Letzten Endes traten die Grenzbeamten zur Seite, weil sie offenbar fürchteten niedergetrampelt zu werden.

Die Migrantenkarawane sorgt mittlerweile für eine Verstimmung zwischen den beiden mittelamerikanischen Ländern. Der guatemaltekische Regierungsvertreter Guillermo Diaz forderte die honduranischen Behörden auf, „diese Ströme auf ihrem Hoheitsgebiet zu stoppen. Das kann nicht wiederholt werden“.

Bereits im November 2018 machte sich in Mittelamerika eine Migrantenkarawane auf in Richtung USA. Doch an der Grenze zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten war aufgrund der konsequenten Politik von US-Präsident Donald Trump Schluss. Er verlegte unter anderem mehrere Tausend Soldaten an die Grenze zu Mexiko.

