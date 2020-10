Mediziner widerlegen Lügen der Corona-Hysteriker

Keine Übersterblichkeit, trotz gestiegener Infektionen nur wenige Hospitalisierungen

Während Politik und Massenmedien die Coronahysterie schüren, entlarvt ein im „Hessischen Ärzteblatt“ veröffentlichter Artikel diese Angstkampagne. Die Autoren, die beiden Mediziner Ursel Heudorf und René Gottschalk, haben die Corona-Daten der Stadt Frankfurt am Main analysiert. Sie schreiben unter anderem, dass in der 750.000 Einwohner zählenden Stadt trotz gestiegener Infiziertenzahlen seit August immer weniger Hospitalisierungen und schwere Krankheitsverläufe zu verzeichnen sind.

Auch die Zahl der Corona-Toten stieg trotz Zunahme der Infizierungen seit August nicht an. Seit Mai werden 0–3 Todesfälle pro Monat gemeldet – bei ca. 600 Todesfällen pro Monat in Frankfurt am Main. Auch zeige die Sterbestatistik (tägliche Sterbefälle) im ersten Halbjahr 2020 keine Auffälligkeiten – im Gegensatz zu erkennbar höheren Sterbezahlen während der Influenza-Zeiten 2017 und 2018 sowie während der Hitzeperiode im Juli 2018. Auch sei in Alten- und Pflegeheimen keine auffällige Sterblichkeit zu beobachten gewesen.

Heudorf und Gottschalk – letzterer leitet seit 2011 das Gesundheitsamt der Stadt Frankfurt am Main – haben auch die bundesweiten Daten analysiert und kommen zu gleichen Schlussfolgerungen. Auch in der gesamten Bundesrepublik Deutschland – ähnliches gilt für Österreich – ist die Zahl der Hospitalisierungen trotz vermehrter Meldungen von Covid-19-Infektionen in den letzten Wochen auf niedrigem Niveau. Ebenso ist die Zahl der an oder mit Covid 19 Verstorbenen niedrig und stabil. Und auch bundesweit ist 2020 keine Übersterblichkeit festzustellen.

Weitere von Heudorf und Gottschalk untersuchte Daten lassen darauf schließen, dass das Coronavirus bei Weitem nicht so infektiös ist wie die Corona-Hysteriker behaupten. Waren im April noch neun Prozent der Getesteten positiv, so waren es im August knapp weniger als ein Prozent. Der Rückgang der positiv getesteten ist auf die massive Steigerung der Tests zurückzuführen.

