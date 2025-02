Niederösterreich: Rentnerin von Migranten missbraucht

Autor: A.R.

Es sind nicht nur die Details dieser unfassbaren Tat, die entsetzen, sondern auch die Tatsache, dass solche Vorfälle mittlerweile zur grausamen Normalität auch in Österreich geworden sind. Die Rentnerin wurde mitten am Tag auf ihrer üblichen Spazierroute im niederösterreichischen Guntramsdorf attackiert, in ein Auto gezerrt und dort missbraucht, während ein zweiter Täter auf dem Beifahrersitz „Wache“ hielt. Erst das Eingreifen aufmerksamer Zeugen und die rasche Ankunft der Polizei verhinderten Schlimmeres – die Täter ergriffen panisch die Flucht.

Doch anstatt eine ehrliche Debatte über die Ursachen solcher Zustände zu führen, wird weiterhin vertuscht, relativiert und beschwichtigt. Während die Täter – ein 21-jähriger Bosnier und sein 29-jähriger Komplize – schweigen, ist die eigentliche Frage längst beantwortet: Solche Verbrechen sind das Resultat einer politischen Verantwortungslosigkeit, die über Jahre hinweg Migranten aus aller Herren Länder unkontrolliert ins Land ließ.

Deshalb fragt auch FPÖ-Landesrat Christoph Luisser in Richtung des ÖVP-Innenministers Gerhard Karner: „Wann werden unsere Frauen endlich vor solchen Kapitalverbrechen geschützt, und wann werden kriminelle Ausländer konsequent abgeschoben?“ Zugleich fordert Luisser Karner zum Handeln auf: „Es braucht eine klare Null-Toleranz-Politik gegenüber allen, die unser Land betreten und Gewalt an unseren Frauen und Kindern verüben.“