Obama und die Demokraten sind Heuchler

Groß ist die Angst vor der sogenannten „Delta-Variante“, doch wenn der Ex-Präsident eine Geburtstagsfeier schmeißt, haben sich wohl alle Sorgen, sowie das Thema Covid-19, in Luft aufgelöst.

Der Demokrat wird 60 und das schreit nach einer „Mega-Party“. Mit allen, die Rang und Namen besitzen, auch wenn die Zeiten von einer angeblich so schweren „Pandemie“ wie Corona geprägt sind. Obama selbst hatte vor Delta-Variante des Coronavirus im Vorfeld gewarnt. Laut Gesundheitsbehörden sei diese für den Anstieg der Fälle in zahlreichen Bundesstaaten verantwortlich und deutlich ansteckender, erklärte er.

Sein Vize und nun der amtierende Präsident, Joe Biden erklärte außerdem bereits unzählige Male Ungeimpfte seien blöd, gleich den Bundesstaaten, die die Maskenpflicht aufgehoben haben. Biden selbst könne aber leider nicht zur Feier erscheinen, freue sich ihn im Klub der über 60-Jährigen begrüßen zu dürfen, erklärte sein Sprecher.

Doch da Martha’s Vineyard (Massachusetts), wo Obamas 60. Geburtstag stattfinden soll, nicht direkt in einem Hochrisikogebiet liegt, kann man wohl statt dem gepredigten Wasser doch Wein trinken. Das „Center for Disease Control and Prevention“ (CDC) schätzte den Ort nur als moderaten Risikoraum ein. Das nahe gelegene Provincetown hatte jedoch durch den Anstieg Ausschlag zu einer Studie gegeben, die Berichten zufolge hinter der jüngsten Kehrtwende der CDC in Bezug auf Masken stand.

Die geladenen Gäste sind angehalten, negative Tests oder Impfbescheide vorzuweisen. Jedoch ist eine genauere Kontrolle wohl nicht wirklich vorgesehen. Denn wie man weiß genießen Reiche und Promis Privilegen und Sonderrechte. Bereits beim kürzlich stattgefundenen Lollapalooza-Musikfestival in Chicago waren tausende Besucher, darunter viele Prominente, meist ohne Masken und Mindestabstände.

Weiters ist es diesbezüglich amüsant, dass erst vor kurzem die schwarze Rassistin und Bürgermeisterin der drittgrößten US-amerikanischen Stadt, Lori Lightfoot, ausschweifend warnte neue Maskenvorschriften und Beschränkungen einzuführen. Wenn die Zahl der täglichen COVID-19-Fälle konstant über 200 stiege, müsse man einfach handeln. Dabei war Lightfoot selbst bei der Veranstaltung anwesenden – und das ohne Maske!

Auf dasselbe „Packerl“ haut sich nun auch Ex-Präsident Obama. Er löste damit gleichermaßen Verwirrung und Empörung in der Bevölkerung aus. Halten die Demokraten ihr eigenes Volk wirklich für so dumm?

Doch damit ist noch lange nicht genug. Während viele Millionen Menschen von Zwangsräumungen bedroht sind, feiert die linke Schickeria üppig in einer 12 Millionen Dollar Villa. Viele der 475 geladenen Gäste (z.B. George Clooney, Oprah Winfrey und die auftretende Band „Pearl Jam“) werden eingeflogen.

Dabei erklärten die Demokraten großspurig gegen das Räumungsmoratorium aus der „Pandemiezeit“ anzukämpfen und sich für die betroffenen Menschen einzusetzen. Eine derartige Heuchelei ist einfach nur widerlich. Punkt!

[Autor: A.T. Bild: Wikipedia/The White House Lizenz: public domain]