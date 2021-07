Der Rassismus der Schwarzen bleibt ohne Konsequenzen

Lori Lightfoot, die erste schwarze, lesbische Bürgermeisterin von Chicago bekräftigte ihre Aussage, dass sie ausschließlich farbigen Menschen Interviews gewähren würde.

„Ich würde es absolut wieder tun. Ich entschuldige mich nicht dafür, weil es ein sehr wichtiges Gespräch ausgelöst hat, ein Gespräch, das stattfinden musste, das schon vor langer Zeit hätte stattfinden sollen”, sagte sie am Montag im Podcast „Sway“ der New York Times.

Die rassistische Bürgermeisterin verurteilt den Mangel an „farbigen“ Journalisten. Das Pressekorps im Rathaus sehe so aus wie in früheren Zeiten. Die weißen Journalisten seien sowohl bei offiziellen Pressekonferenzen als auch in der Nachbarschaft in der Überzahl.

Ihre Ankündigung anlässlich des zweijährigen Jubiläums ihres Amtsantritts nur farbigen Menschen Einzelinterviews zu gewähren, führte zu einer Klage eines Reporters des Daily Caller.

Ein anderer Reporter, Gregory Pratt, erklärte, ihm sei zwar die Interview-Anfrage gewährt worden, weil er Latino ist, jedoch habe er die Bürgermeisterin gebeten, ihre diskriminierende Entscheidung aufzuheben. Als dies verneint wurde, habe er das Interview respektvoll abgesagt. „Politiker können sich nicht aussuchen, wer über sie berichtet.”, erklärte er.

Lightfoot bezeichnete die Klage als “völlig unseriös”. Schließlich sei sie eine schwarze Bürgermeisterin und kann für Dinge eintreten, die sie für wichtig hält. Offensichtlich gilt das auch für Rassismus gegen Weiße.

Stellt man sich vor, ein weißer Bürgermeister hätte gesagt er gebe nur Gleichfarbigen Interviews, wäre wohl die Hölle auf Erden ausgebrochen …

