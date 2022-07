“Die Wokeness hat die USA schwach gemacht”

Autor: –

Ex-Trump-Berater und Kommunika­tionsstratege Jason Miller über Trumps Wahlkämpfe 2016 und 2020, Präsident Bidens schwache Leistung und warum die politische Korrektheit dem Land schadet und die USA spaltet.

Im Jahr 2016 gab es einen gewaltigen Sieg Donald Trumps bei der Präsidentenwahl. Die gesamte Welt, vor allem aber Politiker und Medien hatten zuvor einen komfortablen Wahlsieg von Hillary Clinton vorhergesagt. Tatsächlich hat Trump gewonnen und Sie waren ein wichtiger Teil seines Teams. Warum hat Trump gewonnen?

Jason Miller: Wenn wir auf das Jahr 2016 zurückblicken, dann war es ein magischer Moment in einem historischen Gesichtsverlauf, nicht nur für die Vereinigten Staaten. Es war wichtig für die Vereinigten Staaten, weil sich weltweit Ähnliches ereignete: Der Brexit im Vereinigten Königreich, der Wahlsieg Bolsonaros in Brasilien, in Ungarn wurde Orbán wiedergewählt, Modi wurde in Indien gewählt – es gab einen gewaltigen Widerstand gegen die globalistischen Eliten. Jedes Rennen war einzigartig, aber es gibt zwischen all diesen Wahlen und Kandidaten eine Gemeinsamkeit: Die sozialen Medien haben jeweils auf ihre eigene Weise ihren Wahlsieg gesichert. Das ist ein Grund, warum ich meine eigene Social-Media-Plattform gründen wollte, weil ich gesehen habe, wie viel Veränderung in der Welt es bringen kann.

Vier Jahre später ist es nicht gut gelaufen. Oder gab es, wie Donald Trump bis heute sagt, Betrug im Wahlkampf?

Miller: 2020 gab es definitiv Mogeleien, aber ich glaube nicht, dass es regelmäßigen Betrug speziell am Wahltag gab, der das Wahlergebnis verändert hätte. Ich glaube allerdings, dass das Rennen legal manipuliert wurde. Was ich damit meine – „legal manipuliert“ ist ein Widerspruch in sich –, ist, dass 2020 in den Vereinigten Staaten die Regeln mitten im Wahlkampf geändert wurden. Die Regierungen vieler Bundesstaaten haben Stimmzettel verschickt, die von den Leuten nicht angefordert wurden, weil es angeblich wegen Corona zu gefährlich war, zur Wahlurne zu gehen. Dadurch gelangten Millionen Stimmzettel in die Hände von Amerikanern, die traditionell nicht wählen.

Manche Gemeinden verschickten Stimmzettel, die nicht mit den Gesetzen des Bundesstaates oder dem Bundesrecht übereinstimmten. Später entschieden die Gerichte, wenn jemand glaubt, dass die Abstimmung rechtmäßig ist, dann wird die Stimme gezählt. Es gab in den Vereinigten Staaten viele Wahlprobleme und ich hoffe, es gibt jetzt gemeinsame Bemühungen unserer politischen Entscheidungsträger, diese zu beheben, damit sie in der Zukunft nicht wieder zu einem Thema werden und unsere Demokratie untergraben.

Abseits der Wahlregeln im Wahlkampf 2020 wurde der Laptop-Skandal um Hunter Biden von den sozialen Medien zensiert. Für Leute in Österreich, die vielleicht nicht die ganze Geschichte kennen: Hunter Biden ist Joe Bidens Sohn und er ist kein sehr erfolgreicher Sohn, aber er verdiente eine Menge Geld mit dem Verkauf des Zugangs zu seinem Vater. In den letzten zwei Wochen wurde ein Laptop von Hunter Biden bekannt, auf dem sich Einzelheiten über die Geschäftsbeziehungen der Familie Biden befanden – Hunter, Joes zwei Brüder, Geld, das direkt zum heutigen Präsidenten der Vereinigten Staaten floss, insbesondere, wenn wir über die Ukraine und China sprechen. Burisma, wenn wir über die Ukraine sprechen, oder chinesische Bankinvestitionen. Das ist deshalb wichtig, weil amerikanische Wähler es verdienen zu erfahren, wo ihre Politiker Geld verdienen, weil das künftige Politikentscheidungen beeinflusst. Social Media Plattformen wie Twitter oder Facebook sagten, man kann nicht über diesen Skandal sprechen. Ich glaube, wenn das nicht zensiert worden wäre, hätte Trump die Präsidentschaft gewonnen.

Warum sind die Medien so gegen Donald Trump eingestellt?

Miller: Weil sie ihn nicht kontrollieren können. Sie können Trump nicht zwingen, ihre Spiele zu spielen, sie können Trump nicht zwingen, wie sie zu sprechen, vor ihnen den Kotau zu machen oder auf andere Weise unterwürfig zu sein. Ich glaube, Präsident Trump hat große Freude und ist stolz darauf, es den Medien heimzuzahlen. Die Ironie ist, dass es niemals mehr Jobs in den Medien gab als unter Trump. Nun ist Trump weg, und die Medien bauen Stellen ab. Trump hat mehr Arbeitsplätze in den Medien geschaffen als jemand anderer in der US-Geschichte.

Wenn man Biden im Fernsehen sieht, kann man nicht verstehen, dass so eine Person Präsident eines solch mächtigen Landes werden kann. Viele erwarten, dass Vizepräsidentin Harris zur der Halbzeit der Amtsperiode übernehmen wird. Was denken Sie?

Miller: Man sieht, wie Biden vom Fahrrad fällt, man sieht, wie er mit der Luft die Hand schüttelt, man sieht ihn die Treppe aufwärts fallen und man muss sich fragen, wo seine mentalen Fähigkeiten sind. Meine Vorhersage ist, dass Biden zu 51 Prozent seine erste Amtszeit zu Ende macht, aber dass er 2024 nicht mehr für eine Wiederwahl antreten wird.

Wird Kamala Harris antreten?

Miller: Die Umfragewerte von Harris sind fast so schlecht wie jene von Biden und ich denke, dass die Demokraten schluss­endlich auf einen Neuen setzen werden wie den kalifornischen Gouverneur Newsom. Mein Traum wäre Donald Trump versus Hillary Clinton. Ich weiß nicht, ob wir damit alle glücklich wären, aber ich würde es lieben, nochmals einen Wahlkampf gegen Hillary Clinton führen zu können.

2020 gab es eine legale Manipulation: Mitten im Wahlkampf wurde das Regelwerk geändert.

Wenn Sie sagen, ihr Traum ist Hillary Clinton gegen Donald Trump, dann sind doch beide keine jungen Leute mehr. Werden die Vereinigten Staaten zu einer Gerontokratie?

Miller: Das ist der Grund, warum ich denke, dass die Demokraten auf einen jüngeren setzen werden – wie Gouverneur Newsom, der in seinen Mittfünfzigern ist und wie ein Filmstar aussieht. Und es gibt auch viele Republikaner, die sagen, dass es Zeit ist für einen neuen Führer wie Ron DeSantis, den Gouverneur von Florida. Aber es ist wichtig, den einzigartigen Einfluss zu verstehen, den Präsident Trump auf die Republikanische Partei hat. Er hat die Republikanische Partei bei Themen wie Handel, ausländische Intervention wie nie zuvor vollkommen umgekrempelt. Sie ist heute viel mehr eine Partei der Arbeiterklasse, und sie lädt Afroamerikaner, Latinos und asiatische Amerikaner ein, Gruppen, die früher überwiegend die Demokraten gewählt haben.

Wäre es eine Möglichkeit, dass 2024 Trump für die Präsidentschaft kandidiert und DeSantis als sein „running mate“, also als Kandidat für die Vizepräsidentschaft antritt?

Miller: Das ist eine gute Frage, weil von außen betrachtet ergibt es sehr viel Sinn, weil das eine Siegesgarantie wäre. Aber DeSantis ist Berichten zufolge ein Alphatier und möchte für niemandem die Nr. 2 sein. Ich denke, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass sich DeSantis um die republikanische Präsidentschaftskandidatur bewirbt, auch wenn Trump antritt. Ich habe meine Gedanken, wen Trump als sein „running mate“ auswählen soll, möchte das aber erst zu einem anderen Zeitpunkt sagen.

Ganz allgemein: Könnte DeSantis der kommende Mann in der Republikanischen Partei sein?

Miller: Wenn Präsident Trump antritt, wird DeSantis das Rennen verlieren. Aber DeSantis hat als Gouverneur von Florida gute Arbeit geleistet und er hat sich landesweit einen Namen gemacht.

Stimmt es, dass Tesla-Chef Elon Musk DeSantis unterstützt?

Miller: Musk ist definitiv ein Anhänger von DeSantis. Was Musk tun sollte, ist vielmehr, DeSantis zu signalisieren, dass er für jemand anderen als Trump offen ist. Auf diese Weise kann er deutlich machen, dass er eher rechts oder vernünftig ist, aber auch deutlich machen, dass er keine Trump-Person ist und nicht mit Trump in Verbindung gebracht wird.

Präsident Trump übt immer noch einen einzigartigen Einfluss auf die Republikanische Partei aus.

Ein paar Monate nach dem Amtsantritt Bidens gab es den „Black Lives Matter“-Hype. Politische Korrektheit, Wokeness und Cancel Culture nehmen unter Biden immer mehr zu. Wie sehen Sie diese Entwicklung?

Miller: Die Cancel Culture ist eine der Hauptgründe, warum wir Gettr als Plattform zur Unterstützung der Meinungsfreiheit gegründet haben, und ich denke, dass der „Wokeismus“ der schlechteste Export ist, den Amerika jemals gemacht hat. Er verändert die Charakteristik, wie wir Menschen sehen. Es wird nicht mehr anerkannt, was Menschen für die Gemeinschaft geleistet haben, Erfolg wird nach Ansicht vieler Woke-Führer als Identifizierung mit einer bestimmten Kategorie, einer bestimmten Ideologie, eines Geschlechts oder eines bestimmten ethnischen Hintergrunds definiert: „Du bis etwas Besonderes, du bist geschützt.“ Das läuft letztendlich ins Leere, wenn man nicht in eine bestimmte Kategorie passt oder passen will. Als ich aufgewachsen bin, wurde mir oft gesagt, es ist dein Charakter der bestimmt, welche Person du bist. Es sind die kommunistische akademische Welt, die Mainstreammedien und linke Politiker, die den Wokeismus als Form der Kontrolle nutzen, um abweichende Meinungen zu unterdrücken.

Wenn du etwas Unangemessenes sagt, wirst du zensiert. Wenn du einer bestimmten politischen Partei angehörst, wirst du zensiert. Wenn du an etwas Radikales glaubst wie, dass es nur zwei Geschlechter gibt, wirst du zensiert. Ich fürchte, dass dieser Wokeismus zu einer Bedrohung für die Religion selbst wird, und ich glaube, dass der Wokeismus bis zu einem bestimmten Punkt Einzug halten wird in die Katholische Kirche oder in die protestantische Kirche.

Könnte der Wokeismus zu einer Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA werden, insbesondere im Hinblick auf den strategischen Wettbewerb mit China und Russland?

Miller: Ich denke, dass der Wokeismus eine existenzielle Bedrohung für die westliche Zivilisation darstellt und ich verwende häufig den Vergleich: Niemand auf Taiwan macht sich Sorgen, dass China in das Land einmarschiert, sie sorgen sich ums Gendern. Der Wokeismus hat uns als Vereinigte Staaten schwach gemacht macht und schwach als westliche Zivilisation.

Wokeismus ist weder in China noch in Russland ein totalitäres gesellschaftspolitisches Konzept. Trumps Verhältnis zu Nordkorea erscheint uns etwas undurchsichtig. Handelte es sich um ein strategisches Konzept, um einen Fuß in die Tür in Ostasien zu bekommen oder war es etwas anderes?

Miller: Einer der größten Pluspunkte, die Präsiden Trump bei der Wahlkampftour 2016 hatte, war, dass seine Außenpolitik einer Ablehnung der gescheiterten Außenpolitik der Führungen beider Parteien war. Er kritisierte Bill Clinton, er kritisierte George Bush, er kritisierte Barack Obama, er kritisierte Republikaner sowie Demokraten, dass die Fachleute in den Parteien mehr Kriege verursachen, mehr Armeen aufstellen, womit die Welt noch gefährlicher wird.

Kommen wir nun auf Nordkorea zurück: Alle Verhandlungen, alle Treffen haben nichts gebracht, weil Nordkorea weiterhin Atomwaffen entwickelt hat. Trump wählte einen anderen Zugang: Die Medien machten sich über ihn lustig. Aber Kim Jong-un testete keine Raketen, als er mit Donald Trump im Frieden war. Präsident Trump wurde auch für seine Annäherung an Putin kritisiert. Erraten Sie, warum? Putin marschierte unter Obama auf der Krim ein, Putin marschierte in der Ukraine unter Biden ein. Aber Putin marschierte in der Ukraine nicht unter Trump ein. Zur heftigen Kritik, die Präsident Trump von sogenannten Fachleuten erhielt, kann ich nur sagen, dass er die Welt zu einem sichereren Ort gemacht hat.

Wenn wir weiter freie Menschen sein wollen, dann müssen wir diesen Wokeismus schnell beenden!

Wie sehen Sie den Krieg in der Ukraine und die Antwort Bidens?

Miller: Ich war von der Reaktion Bidens auf den Krieg in der Ukraine wirklich enttäuscht, weil es scheint, dass er einen Weltkrieg vorantreibt. Seien es seine Aussagen wie die Entsendung amerikanischer Soldaten oder sei es das ständige Drängen auf einen NATO-Beitritt der Ukraine – etwas, das Biden schon seit zehn, 15 Jahren befürwortet. Biden drängt auch, der Ukraine mehr Geld und mehr Waffen zu schicken. Das ist nicht durchdacht und ich denke, besser wäre eine andere Herangehensweise, nämlich amerikanische Macht und amerikanische Abschreckung einzusetzen, um Leben zu retten. Es scheint, dass Biden keine proaktive Strategie zur Rettung von Leben hat, es scheint, dass Biden eine Strategie hat, den Konflikt länger aufrechtzuerhalten. Ich glaube nicht, dass der Aufbau eines Dauerkonflikts in der Ukraine die Lösung ist.

Die USA leiden unter hohen Inflationsraten, und die Spritpreise erreichen Rekordhöhen. Sehen Sie Folgen für die Kongresswahlen im November?

Miller: Auf jeden Fall! Die Inflationsrate in den Vereinigten Staaten ist so hoch wie zuletzt vor 40 Jahren und viele Menschen müssen sich entscheiden, wie weit sie diese Woche mit dem Auto fahren oder wie viel Lebensmittel sie kaufen können. Es geht nicht darum, ob sie sich ein neues Auto kaufen oder Urlaub machen können. Die Inflation beginnt, Auswirkungen auf das tägliche Leben zu haben und das ist beängstigend. Die Demokraten werden dafür bestraft werden, sie werden bestimmt die Mehrheit im Repräsentantenhaus verlieren, und die Republikaner sollten in der Lage sein, den Senat zurückzugewinnen, wenngleich knapp mit 51:49 oder 52:48. Aber die Republikaner sollten beide Kammern des Kongresses kontrollieren und den Startschuss für die Präsidentenwahl 2024 geben.

Glauben Sie, dass die Inflation, die den Großteil der Welt trifft, einfach passiert, oder steckt da vielleicht ein Plan dahinter?

Miller: Ich denke, dass es eine zwangsläufige Verbindung mit den linken Regierungen gibt, die weltweit massive Ausgaben vorantreiben, die Staatsschulden in die Höhe treiben, die Steuern erhöhen, die Umverteilung des Wohlstands forcieren, die während der Corona-Krise Lockdowns verhängt haben. Linke Regierungen haben mit ihrem ständigen Schuldenmachen die Dinge verschlechtert. Hinzu kommen nicht durchdachte Entscheidungen wie „Verabschieden wir uns von der Kernenergie und fahren überall mit dem Fahrrad hin.“ Das funktioniert einfach nicht.

Nach den Zwischenwahlen werden die Republikaner die Geldflüsse an die Familie Biden genau untersuchen.

Wenn im November, wie von Ihnen vorhergesagt, die Republikaner die Kongresswahlen gewinnen, was würde das für den Rest der ersten Amtszeit Bidens bedeuten? Wäre er eine „lahme Ente“?

Miller: Er wird weitgehend eine lahme Ente sein. Er kann schon jetzt nicht viel von seinen Vorhaben durchbringen, obwohl die Demokraten das Repräsentantenhaus und den Senat kontrollieren, und wird in den letzten beiden Jahren überhaupt nichts durchbringen. Aber ich glaube, wenn wir über die Untersuchungen der Ereignisse vom 6. Jänner 2021 (sogenannter „Sturm auf das Kapitol“, Anm.) ansehen und was die Demokraten den Republikaner anhängen wollen, dass die Republikaner dann den Spieß umdrehen und die Demokraten auf den Boden der Realität zurückholen werden und sich die Geschäftsbeziehungen von Hunter Biden und die Geldflüsse an die Familie Biden genau unter die Lupe nehmen werden. Ich denke, für Biden könnten die letzten beiden Jahre seiner Amtszeit sehr schwierig werden.

Und wie tief ist die Kluft zwischen den Demokraten und den Republikanern?

Miller: Die Kluft ist extrem tief, es ist bereits die Rede vom zweiten Bürgerkrieg, wenngleich kein einziger Schuss abgefeuert wurde. Auch wenn alles auf dem ersten Blick friedlich aussieht, aber wenn Sie sich anschauen, wie sich das Land in den letzten Jahren so sehr selbst entzweit hat wegen Corona, dass Leute von demokratisch kontrollierten Bundesstaaten in republikanisch dominierte umziehen, weil sie Freiheit wollen, die Menschen beginnen, sich auf der Grundlage der Gemeinsamkeiten mit ideologisch Gleichgesinnten abzugrenzen. In den letzten Jahren hat sich diese Entwicklung beschleunigt und in einem gewissen Maß werden die Vereinigten Staaten zwei unterschiedliche Länder.

Das Gespräch führten Bernhard Tomaschitz und Walter Tributsch.